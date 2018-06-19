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Honda F1 motoruyla Red Bull’a da destek verecek

Japon otomobil üreticisi Honda, Formula 1’in iddialı takımlarından Red Bull ile motor tedariği konusunda önemli bir anlaşmaya imza attı. Hâlihazırda Formula 1’de yarışan Scuderia Toro Rosso’nun resmi motor tedarikçisi olan Honda, 2019 yılından itibaren Red Bull takımına da motor üretecek.

Honda F1 motoruyla Red Bull’a da destek verecek

Japon otomobil üreticisi Honda, Formula 1’in iddialı takımlarından Red Bull ile motor tedariği konusunda önemli bir anlaşmaya imza attı. Hâlihazırda Formula 1’de yarışan Scuderia Toro Rosso’nun resmi motor tedarikçisi olan Honda, 2019 yılından itibaren Red Bull takımına da motor üretecek.

19 Haziran 2018 Salı 12:58
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Honda F1 motoruyla Red Bull’a da destek verecek

Honda, Red Bull Racing takımı ile imzaladığı anlaşma ile birlikte Formula 1’de motor desteği verdi takım sayısını ikiye çıkardı. Scuderia Toro Rosso ile devam eden iş birliğinin yanına Red Bull’u da ekleyen Honda, 2019 yılından geçerli olmak üzere Formula 1 Dünya Şampiyonası’nda start alacak olan Aston Martin Red Bull Racing takımına da motor üretecek. Takımlardan gelecek talepler doğrultusunda isteğe özel olarak geliştirilecek motorlar, birbirlerinden farklı teknik özelliklere sahip olacak.

İmzalanan anlaşma kapsamında Formula 1’de yarışan iki önemli takımın motor tedarikçisi olmaktan büyük bir memnuniyet duyduklarını dile getiren Honda Başkanı Takahiro Hachigo, “Scuderia Toro Rosso ile sürdürdüğümüz iş birliğimizin yanına şimdi de Red Bull ailesini de ekliyoruz. 2019 yılından itibaren Aston Martin Red Bull Racing takımına da Formula 1’de sahip olduğumuz yüksek teknolojiyi yansıtan en yeni motorlarımızı tedarik edeceğiz. Bir sezonda iki takıma hizmet vererek eskiye oranla 2 kat data toplama şansına erişeceğiz. Hem Toro Rosso hem de Red Bull Racing ile birlikte çalışarak oluşturduğumuz bu güçlü ortaklıklar sayesinde, şampiyona ve yarışlarda her zaman lider olma hedefimize bir adım daha yaklaşmış olacağız” diye konuştu.

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