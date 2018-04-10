Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 13°
açık
GÜNCEL EKONOMİ OTOVİTRİN DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ LOJİSTİK
BİST
110713
ALTIN
177.146
DOLAR
4.1168
STERLİN
5.8301
EURO
5.0805

Honda Civic’te Nisan ayına özel kampanya

Honda, Civic Sedan sahibi olmak isteyen müşterilerine Nisan ayı boyunca geçerli olacak 25 bin TL’lik kredi kullanımında 15 ay için yüzde 0,5’lik faiz fırsatı sunuyor.

Honda Civic’te Nisan ayına özel kampanya

Honda, Civic Sedan sahibi olmak isteyen müşterilerine Nisan ayı boyunca geçerli olacak 25 bin TL’lik kredi kullanımında 15 ay için yüzde 0,5’lik faiz fırsatı sunuyor.

10 Nisan 2018 Salı 16:20
4624 Okunma
Honda Civic’te Nisan ayına özel kampanya

Honda, dizel motorlu Honda Civic Sedan da dâhil olmak üzere Türkiye’de üretilen tüm Civic Sedan modelleri için geçerli olacak özel bir fırsat sunuyor. Nisan ayı boyunca geçerli olacak bu avantaj kapsamında 98 bin 650 TL’den başlayan fiyata sahip Civic Eco, Civic RS ve Civic Dizel modelleri, 25 bin TL için 15 aylık vadede yüzde 0,5’lik faiz fırsatıyla satın alınabilecek.

Civic Sedan, geniş motor seçeneği ile hem ekonomi hem de performans anlamında tüm tüketicilerin beklentisini rahatlıkla karşılayabiliyor. 1.5 lt 182 PS gücündeki motoru ile Türkiye’de üretilen en güçlü otomobil olma unvanına sahip Civic Sedan RS başta olmak üzere; 1.6 lt 125 PS ile konfor ve yakıt ekonomisi sunan Civic Sedan Eco’ya ve 100 km’de sadece 3.4 litre yakıt tüketen Civic Sedan Dizel’e bu avantaj kapsamında kolaylıkla sahip olunabiliyor.

Son Güncelleme: 10.04.2018 16:22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
NISSAN ’dan bahar fırsatları
NISSAN ’dan bahar fırsatları
Hyundai araç kiralama ile yeni bir dönem başlıyor
Hyundai araç kiralama ile yeni bir dönem başlıyor
SUV segmentinin lideri Toyota RAV4 tamamen yenilendi
SUV segmentinin lideri Toyota RAV4 tamamen yenilendi

banner268

banner264

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00pbx

    Copyright © by ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim