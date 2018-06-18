Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 20°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
GÜNCEL EKONOMİ OTOVİTRİN DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ LOJİSTİK
BİST
93043
ALTIN
193.340
DOLAR
4.7189
STERLİN
6.2317
EURO
5.4759

Honda Civic Type R Belçika’da da pist rekoru kırdı

Honda Civic Type R, Type R Challenge 2018 kapsamında çıktığı pistlerde rekor kırmaya devam ediyor. Süper GT sürücüsü ve LMP2 şampiyonu Bertrand Baguette, yol lastikleri ile donatılmış olan standart üretim Type R ile 2 dakika 53,72 saniyelik tur zamanına imza atarak, Spa-Franchorchamps pistinin önden çekişli standart yol otomobili pist rekorunu kırmayı başardı.

Honda Civic Type R Belçika’da da pist rekoru kırdı

Honda Civic Type R, Type R Challenge 2018 kapsamında çıktığı pistlerde rekor kırmaya devam ediyor. Süper GT sürücüsü ve LMP2 şampiyonu Bertrand Baguette, yol lastikleri ile donatılmış olan standart üretim Type R ile 2 dakika 53,72 saniyelik tur zamanına imza atarak, Spa-Franchorchamps pistinin önden çekişli standart yol otomobili pist rekorunu kırmayı başardı.

18 Haziran 2018 Pazartesi 11:47
8 Okunma
Honda Civic Type R Belçika’da da pist rekoru kırdı

Honda’nın en hızlı modellerinden biri olan Civic Type R, Belçika'nın efsanevi Spa-Francorchamps pistinde yeni bir rekor daha kırdı. Geçtiğimiz ay Magny-Cours GP pistinde rekor kıran Civic Type R, bu sefer de 2 dakika 53,72 saniye ile en iyi tur zamanına imza attı. Pilotajını, Nakajima Racing ile Süper GT serisinde Honda NSX-GT ile yarışan eski FIA WEC LMP2 Dünya Şampiyonu Bertrand Baguette’nin üstlendiği Honda Civic Type R elde ettiği bu derece ile Spa-Franchorchamps pistinin önden çekişli standart yol otomobili pist rekorunu kırdı.

7 bin metre ile en uzun yarış pistlerinden biri olarak gösterilen Spa-Francorchamps, çok hızlı düzlükleri ve yüksek hızda dönülen virajları ile en teknik pistler arasında yer alıyor. 2,0 litre hacimli VTEC TURBO motoruyla sınıfının en iyi hızlanma değerine sahip olan Civic Type R,üstün yol tutuş dinamikleriyle de sınıfının en iyilerinden biri olarak öne çıkıyor. Civic Type R’ın rekorları beraberinde getiren sırrı sadece gelişmiş yüksek performanslı güç ve aktarma organlarında saklı değil. Mükemmel aerodinamik tasarım ve tasarım detayları da Honda Civic Type R’ın yüksek sürat stabilitesine ve bununla birlikte üstün pist performansına katkı sağlıyor. +R sürüş modu veya Adaptif amortisörler gibi teknolojik çözümler ise rekora giden yüksek performansı destekleyen unsurlar olarak dikkat çekiyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fiat’tan bireysel araç kiralama sektöründe ezber bozacak adım!
Fiat’tan bireysel araç kiralama sektöründe ezber bozacak adım!
Bankacılık sektörü TOKKDER panelinde buluştu!
Bankacılık sektörü TOKKDER panelinde buluştu!
Karsan’dan Sivas’a dev atak teslimatı!
Karsan’dan Sivas’a dev atak teslimatı!

banner268

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00pbx

    Copyright © by ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim