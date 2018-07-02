Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 29°
açık
GÜNCEL EKONOMİ OTOVİTRİN DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ LOJİSTİK
BİST
96773
ALTIN
184.734
DOLAR
0.0000
STERLİN
6.0668
EURO
0.0000

Honda Civic Type-R 3’üncü rekorunu Silverstone’da kırdı

Honda, farklı Avrupa pistlerini kapsayan “Type-R Challenge 2018” rekor denemelerinde yeni bir başarıya daha imza attı. Civic Type-R Fransa Magny-Cours, ve Belçika Spa-Francorchamps’ın ardından efsanevi Silverstone pistinde de 2 dakika 31.32 saniye ile önden çekişli otomobillere ait pist rekorunu kırdı.

Honda Civic Type-R 3’üncü rekorunu Silverstone’da kırdı

Honda, farklı Avrupa pistlerini kapsayan “Type-R Challenge 2018” rekor denemelerinde yeni bir başarıya daha imza attı. Civic Type-R Fransa Magny-Cours, ve Belçika Spa-Francorchamps’ın ardından efsanevi Silverstone pistinde de 2 dakika 31.32 saniye ile önden çekişli otomobillere ait pist rekorunu kırdı.

02 Temmuz 2018 Pazartesi 13:53
9 Okunma
Honda Civic Type-R 3’üncü rekorunu Silverstone’da kırdı

Honda Civic Type R, farklı Avrupa pistlerini kapsayan “Type R Challenge 2018” çerçevesinde rekorları birer birer altüst etmeye devam ediyor. Daha önce Fransa’daki Magny-Cours ve Belçika’daki Spa-Francorchamps’de tur rekoru kıran Type-R, şimdi de 2 dakika 31.32 saniye ile efsanevi Silverstone GP pistinin önden çekişli seri üretim otomobil klasmanının tur rekorunu kırdı. Type-R’ı üç İngiliz Touring Otomobiller Şampiyonluğu bulunan ve halen Halfords Yuasa Racing adına 2018 İngiliz Touring Otomobiller Şampiyonasında Honda Civic Type-R ile yarışan Matt Neal kullandı.

Silverstone GP, hızlı düzlükleri, hızlı virajları ve teknik bölümleriyle otomobilin performansını limitlerine kadar zorlayan 5,89 km uzunluğunda oldukça zorlu bir pist. Optimize edilen 2.0 litre VTEC TURBO motoruyla Civic Type R virajlardaki üstün yol tutuşu, yüksek viraj hızları, viraj çıkışında ivmelenme hızı ve düzlüklerdeki yüksek sürat stabilitesi ile etkileyici bir performans sergiledi ve Neal’ın üstün pilotajıyla zafere ulaştı.

Yeni Honda Civic Type R, Honda’nın yüksek performanslı hatchback mirasını koruyor ve sınıfının en hızlı otomobili olarak öne çıkıyor. Efsanevi “kırmızı H” logolu otomobillerin en yenisi, Honda tarihinin en kapsamlı ortak ürün geliştirme programı olan 10’uncu nesil Honda Civic ailesinin bir parçasını oluşturuyor ve gerek yolda, gerekse de pist kullanımlarında mümkün olan en iyi konfor ve performans seviyesini sunuyor. Yeni nesil Civic; hafif ve son derece rijit bir karoser, düşük ağırlık merkezi, direksiyon kuvvetlerini azaltan ve daha yüksek viraj hızlarına imkan tanıyan çift aşamalı bir ön aks bağlantı sistemi gibi özelliklerle dikkat çekiyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türk halkı yerli otomobili bekliyor
Türk halkı yerli otomobili bekliyor
Hyundai Pop-up Showroom, ikinci turunu tamamladı
Hyundai Pop-up Showroom, ikinci turunu tamamladı
NISSAN'a mükemmellik ödülü
NISSAN'a mükemmellik ödülü
Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00pbx

    Copyright © by ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim