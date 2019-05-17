Hızlı ulaşım ve kuryeliğe özel araç: RENAULT EZ-POD

Renault EZ-POD, kısa mesafelerde hızlı ulaşım ve kurye hizmeti için tasarlanan otonom, internet bağlantılı ve %100 elektrikli küçük bir robot araç olarak öne çıkıyor.

Küçük boyutu ve çevikliği sayesinde garajlar, oteller, alışveriş merkezleri, kampüsler gibi kapalı alanlarda rahat hareket edebilmesinin yanı sıra Renault EZ-POD, şehir merkezleri, mahalleler ve siteler gibi kentsel ortamlarda mobilite sağlıyor.

EZ-POD, ilk kullanıcıların deneyimlerinden yola çıkarak kullanım ve beklentilerin karşılanması adına geliştirilecek bir test aracı olarak dikkat çekiyor.

2018 yılı sonunda tanıtılan EZ-GO ve EZ-PRO konsept modellerden esinlenilerek ortaya çıkarılan EZ-POD ile Renault Grubu, yeni mobilite seçeneklerini keşfetmeye devam ederek otonom ve paylaşımlı mobilite hizmeti sunmayı hedefliyor.



On yıl önce ortaya çıkan mobilite kavramının 2020 yılı itibariyle yaklaşık 11 milyar Euro’luk bir pazara erişeceği tahmin ediliyor[1]. Renault Grubu, çok sayıda fırsatın olduğu bu pazarda, paylaşımlı mobilite hizmetlerinin belirlenmesine ve geliştirilmesine yatırım yapıyor.

EZ-POD: OTONOM VE FONKSİYONEL BİR TEST ARACI

Hızlı ulaşım ve kurye hizmeti için tasarlanan EZ-POD konsept modelde, kapladığı alana göre 3m2 ile maksimum seviyede kullanım alanı sunuyor.

Otonom, kapsamlı ve güvenli bir model olarak öne çıkan Renault EZ-POD, elektrikli scooter veya bisiklet gibi düşük hızda mobilite hizmeti sunuyor.

Renault EZ-POD, çevikliğin ön planda olduğu çok sayıda uygulama bulunduruyor. Araç belirli bir rota üzerinde hareket ederken, birden fazla bileşen görev alıyor ve kullanıcıları gitmek istedikleri yere ulaştırıyor. Küçük boyutu, düşük hızı ve dar alanlardaki hareket kabiliyeti, kullanıcılara kolaylık sağlıyor.

Düşük hızı, kompakt yapısı ve çevikliği sebebiyle Renault EZ-POD, havaalanları, otoparklar ve alışveriş merkezleri gibi ortamlarda uygun bir taşıma yöntemi olarak öne çıkıyor. Konsept model için bu alanlarda test sürüşleri planlanıyor.

Renault EZ-POD, gelecekte yaya yollarında düşük hız sınırlarında kullanılmasına veya hareket kabiliyeti sınırlı insanları (alışverişten dönen yaşlılar, çocuklu veya yük taşıyan insanlar) taşımak amacıyla kullanılabilecek. Ayrıca “follow me good delivery” tipi bir teslimat uygulaması ile insanlara eşlik edebilecek.

Sürücüsüz otonom araçların yeni kullanım alanlarının keşfedilmesini sağlayacak fonksiyonel bir test modeli olan Renault EZ-POD, kullanıcılar, operatörler ve şehirlerden alınacak geri bildirimlere göre geliştirilebilecek.

Renault Grubu Robot Otomobil Program Yöneticisi Frédéric AUZAS; “Bugün kullanmakta olduğumuz otomobilleri, geleceğin otonom araçlarıyla adapte edersek, bu çığır açan modellerin ortaya yeni kullanım ve uygulamalar çıkaracağı kesindir.” dedi.

OTONOM VE PAYLAŞIMLI MOBİLİTE HİZMETİ

Twizy platformunda üretilen ve EZ-GO konsept modelin hatlarını taşıyan Renault EZ-POD, aynı zamanda EZ-PRO’nun modüler platform konseptinden izler taşıyor.

Renault EZ-POD konsept modelin ön kısmında bir kamera ve çevrenin algılanmasını sağlayan bir dedektör yer alıyor. Bunlara ek olarak, ön ve arka kısımda kısa ve uzun menzilli radarlar mevcut. Tavan kısmında ise gerçek zamanlı konum tespiti ve internet bağlantısı için iki adet anten ve GPS bulunuyor.

Küçültülen pil boyutu sayesinde EZ-POD ile geniş iç hacim ve şehir içinde hareket kabiliyeti sağlayan küçük boyut sunulabiliyor.

Renault EZ-POD konsept modelde kullanıcıların araca kolay erişimini sağlayan geniş bir kapı bulunuyor. Modelde, iç kısımda iki adet ekran, yolcuları karşılıyor ve yol ile ilgili bilgiler sunuyor. Aydınlatma ise araca giriş ve çıkışın yanı sıra, bekleme ve hareketine göre değişiyor.

Robotik ve otomatik bir platform olan Renault EZ-POD, insanlara mobilite ve hızlı ürün teslimatı sunuyor.