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Hibrit satışlarında hızlı yükseliş devam ediyor

Toyota, stratejisini kısa vadede hibrit motor teknolojileri üzerine kurgularken, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de hibrit model satışlarında önemli artışlar gözleniyor. Yılın ilk 4 ayında Türkiye'de 1490 hibrit otomobil satılırken, satılan her 100 hibrit araçtan 88'i Toyota oldu. Hibrit teknolojisinin öncü ve lider markası Toyota'nın hibrit modellerine en çok ilgiyi İstanbullular gösterirken, İstanbul'da satılan her 4 Toyota modelinden biri hibrit teknolojisine sahip. Toyota C-HR Hybrid ise en çok tercih edilen hibrit modellerinin başında geliyor. Türkiye'de üretilen Toyota C-HR, yılın ilk 4 ayında toplamda 1523 satış adedine ulaşırken, bu satışın yüzde 71'ini hibrit versiyon oluşturuyor.

Hibrit satışlarında hızlı yükseliş devam ediyor

Toyota, stratejisini kısa vadede hibrit motor teknolojileri üzerine kurgularken, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de hibrit model satışlarında önemli artışlar gözleniyor. Yılın ilk 4 ayında Türkiye'de 1490 hibrit otomobil satılırken, satılan her 100 hibrit araçtan 88'i Toyota oldu. Hibrit teknolojisinin öncü ve lider markası Toyota'nın hibrit modellerine en çok ilgiyi İstanbullular gösterirken, İstanbul'da satılan her 4 Toyota modelinden biri hibrit teknolojisine sahip. Toyota C-HR Hybrid ise en çok tercih edilen hibrit modellerinin başında geliyor. Türkiye'de üretilen Toyota C-HR, yılın ilk 4 ayında toplamda 1523 satış adedine ulaşırken, bu satışın yüzde 71'ini hibrit versiyon oluşturuyor.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 14:29
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Hibrit satışlarında hızlı yükseliş devam ediyor

Hibrit Satışları Artıyor
ODD verilerine göre Ocak-Nisan döneminde hibrit araç satışları bu yıl bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 86,5 artış gösterdi. Türkiye'de bu yılın ilk 4 aylık döneminde hibrit satışları 1490 adete ulaşırken, 2017 yılının aynı döneminde toplamda 799 adetlik hibrit otomobil satışı yapılmıştı. 1490 adetlik toplam hibrit satışlarının yüzde 73’ünü ise 1081 adetlik satışla Toyota C-HR Hybrid tek başına gerçekleştirdi.

Toyota'nın, yılın ilk 4 ayındaki hibrit satışları 1304 adete ulaşarak geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 68 oranında artış gösterdi. 2017 yılında Toyota toplamda 4 bin 110 hibrit araç satışı gerçekleştirmişti. Hibrit otomobil satışlarındaki bu artışlarda ÖTV teşviği ile çevreci teknolojilerin tüketiciler tarafından daha çok tanınmasının rolünün büyük olduğu da ortaya çıkmış oldu.

Bozkurt ”Toyota, Türkiye’nin Potansiyeline Güveniyor”
Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. CEO’su Ali Haydar Bozkurt, hibrit modellerin bilinirliğinin artması ve ÖTV teşviği ile birlikte Türkiye pazarında memnuniyet verici bir ivmelenmenin yaşandığını belirterek “Ülkemizde hibrit farkındalığını ve bilinirliğini artırmak için 2017 yılında tüm bayilerimizi seferber ettik. Hibrit satışlarındaki bu artışın halkımızın bilinçlenmesi ile doğru orantılı olduğunu söyleyebiliriz. Avrupa bile hibrit teknolojisini 17 senede anlattı. Toyota olarak biz de bu teknolojiyi her yönüyle halkımıza anlatmak için çalışmalarımızı ara vermeden sürdüreceğiz “ dedi.

Bozkurt, katlanarak artan hibrit satışlarının önümüzdeki yıllarda daha da ileri gideceğini belirterek ”Bu teknolojinin lideri Toyota, Türkiye’deki hibrit satış potansiyeline güveniyor. Bu güveni yatırım yaparak ispatlamıştı. Türkiye’de üretilen ilk hibrit olan Toyota C-HR Hybrid bugün, 60 bin TL’ye varan ÖTV teşviği ile satışa sunuluyor. 2021’de de toplam satışlarımızın yarısından fazlasının hibrit olmasını hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

“Hibriti Alan Satmıyor”
2012 yılından bu yana hibrit otomobil satın alanlardan yalnızca yüzde 1.6’sının araçlarını ikinci elde satmak istediğini belirten Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. CEO’su Ali Haydar Bozkurt “Hibrit otomobil kullananların araçlarından oldukça memnun olduklarını yaptığımız araştırmalar ortaya koyuyor. Değer kaybı yaşamayan hibrit modellerimizi herhangi bir nedenle satmak isteyen küçük bir kesimin, ikinci eldeki satışı bekleme süresi ise ortalama 12 gün olarak kayıtlara yansıyor” diye konuştu. 

Dünya Hibrite Yöneliyor
Toyota’nın dünyada 11,5 milyona yaklaşan hibrit satışlarının yanında Avrupa’da da toplam Toyota satışları içinde de hibritlerin payı yüzde 45’e ulaştı. Bu oran Batı Avrupa’da ise yüzde 55’lere kadar çıkıyor.

Avrupa’da 7 farklı güç ünitesiyle 16 hibrit Toyota modeli satışa sunulurken, Türkiye’de sunulan hibrit modelleri arasında; Yaris Hybrid, RAV4 Hybrid, Prius, Auris Hybrid, Auris Touring Sports Hybrid ve Türkiye’de üretilen Toyota C-HR Hybrid bulunuyor.
 

Son Güncelleme: 07.05.2018 14:41
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