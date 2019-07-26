"Her Kızımız Bir Yıldız Projesi" 15. yılında

Her Kızımız Bir Yıldız projesi kapsamında desteklenen kız öğrencilerden bir grup, geleneksel bir etkinlik olan yaz buluşması için bu yıl da bir hafta boyunca İstanbul’da ağırlandı. Her yıl farklı illerden davet edilen öğrenciler, İstanbul’da bulundukları sürede İstanbul’un tarihi ve kültürel zenginlikleri ile tanıştı, çeşitli müzeleri ziyaret etti, Mercedes-Benz Türk Hoşdere Otobüs Fabrikası’na giderek üretim süreçlerini yakından görme, kendileri gibi eskiden bursiyer olan ve bugün fabrikada görev yapan çalışanlar ile tanışma fırsatı yakaladı.

Mercedes-Benz Türk’ün proje kapsamında yaptığı yeniliklerin ve gelişmelerin aktarıldığı basın toplantısında; Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Ayşe Yüksel ve bugüne kadar proje kapsamında eğitimlere katılan, okul çağında burs alarak bugün iş hayatına katılmış olan Yıldız Kızlar konuşma yaptılar.

· Mercedes-Benz Türk’ün, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ile birlikte toplumda kadının her alanda hak ettiği güce kavuşması, kadınlara sosyal ve ekonomik hayatta fırsat eşitliği tanınması hedefiyle başlattığı “Her Kızımız Bir Yıldız” projesi 15 yıldır kesintisiz devam ediyor.

Süer Sülün: “Toplumda kadının güçlenmesi adına gurur duyduğumuz bir proje”

Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün basın toplantısında yaptığı konuşmada “Bugün, dünyanın gündeminde olan en önemli konulardan biri toplumsal cinsiyet eşitliği. Bu bağlamda kadınlara sosyal ve ekonomik açıdan fırsat eşitliği sağlanması çok önemli. Kadınlar ve kız çocuklarının güçlendirilmesi çarpan etkisi yaratıyor; ekonomik büyümeyi ve her alanda gelişmeyi hızlandırıyor. Buradan yola çıkarak biz de üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeye çalışıyoruz. Her Kızımız Bir Yıldız projemiz, toplumda kadının güçlenmesi adına başladığımız ve gurur duyduğumuz bir proje.” dedi. Mercedes-Benz Türk olarak hayata geçirdikleri sosyal sorumluluk projelerinin faydasını derinleştirmeyi çok önemsediklerini, bu nedenle de projelerinin sosyal etkilerini ölçerek projelere yenilikler eklediklerini belirten Sülün, geçtiğimiz yıl Her Kızımız Bir Yıldız projesi için yaptıkları etki analizi sonuçlarını basın mensuplarıyla paylaştı. “Analiz sonuçlarında gördük ki projemiz bursiyerlerimizin hayatlarında önemli bir destek. Kızlarımızın birçoğu bursumuzu okul ihtiyaçlarında kullanırken bir kısmı sosyal etkinlikler için de bursumuzdan faydalanıyor. Bu da onların kendilerine güvenlerinin artmasında önemli rol oynuyor. Bu analiz ile kızlarımızın ihtiyaçlarını derinlemesine öğrendik ve hem kişisel gelişimlerine hem de istihdam edilebilirliklerine katkıda bulunmak amacıyla proje faaliyetlerimize yeni çalışmalar ekledik. Üniversite sınavına hazırlık paketi, İngilizce dil eğitimi, kodlama programı bunlardan sadece bazıları.” diye konuştu.

Prof. Dr. Ayşe Yüksel: “Her Kızımız Bir Yıldız; kızların sadece eğitimine değil, kişisel gelişimlerine de yatırım yaparak istihdam edilebilmelerine katkı sağlayan çok değerli bir proje”

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Ayşe Yüksel ise basın toplantısında yaptığı konuşmada “Toplumsal cinsiyet eşitliğini temel alan projelerin ülkemiz ve parlak bir gelecek için çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Bu bağlamda Her Kızımız Bir Yıldız projesi hem 15 yıl gibi uzun soluklu bir proje olması, hem kızların sadece eğitimine değil, aynı zamanda kişisel gelişimlerine yatırım yaparak istihdam edilebilmelerine katkı sağlaması açısından örnek olan yegâne projelerden biri. Bu projede Mercedes-Benz Türk ile uzun yıllar birlikte çalışıyor olmak ve kızlarımızın güçlenmesine katkıda bulunmak ÇYDD olarak bizler için de çok değerli. Bu proje ile sürdürülebilir kalkınma hedeflerinden olan toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve herkes için nitelikli eğitim hedeflerinin yanı sıra eşitsizliğin azaltılması hedefine de destek sağlıyoruz.” diye konuştu.

· Mercedes-Benz Türk, proje kapsamında burs verilen öğrencilere İngilizce ve Kodlama gibi kişisel ve mesleki gelişim eğitimleri de sağlıyor. Mercedes-Benz Türk üretim tesislerinde çalışan kadınların %20’si “Her Kızımız Bir Yıldız” bursiyerlerinden oluşuyor.

Her Kızımız Bir Yıldız Projesi gelişmeye ve güçlenmeye devam ediyor

Bugüne kadar 30 şehirde 650’den fazla “Yıldız Kız”a kişisel gelişim eğitimleri verilen projeye kodlama programından İngilizce eğitimine bir dizi yenilik eklendi. Her Kızımız Bir Yıldız projesi için Mercedes-Benz Türk’ün yaptırdığı etki analizi sonucunda bursiyerlerin ihtiyaçları tespit edilerek, bursiyerlerin hem kişisel gelişimlerine hem de istihdam edilebilirliklerine katkıda bulunmak amacıyla proje faaliyetlerine yeni çalışmalar dâhil edildi.

Yıldız Kızların üniversiteyi kazanma oranlarını artırmak için sınava girecek öğrencilere ihtiyaçları doğrultusunda soru setleri hazırlamak üzere “Bir Bilene Sor” girişimi ile iş birliği yapıldı. Bunun yanı sıra proje kapsamında 2018 yılında başlanan kodlama eğitimlerinin içeriği geliştirilerek eğitim, öğrencilerin sonunda projeler ürettiği bir programa dönüştürüldü. Bu program ile öğrencilere 21. yüzyılın gerektirdiği işlemsel ve analitik düşünme, problem çözme gibi becerileri kazandırmak, potansiyellerinin farkına varmalarını ve topluma faydalı bir ürün veya fikir ortaya çıkarmalarını sağlamak amaçlandı.

Bursiyerlerin yaşadıkları en önemli bariyerlerden birinin de İngilizce bilgisi olduğunu tespit eden Mercedes-Benz Türk, bu doğrultuda lisede burs almaya başlayıp üniversite eğitimine devam eden Yıldız Kızlar için online bir İngilizce kursu açtı.

“Her Kızımız Bir Yıldız projesi hayatımı değiştirdi. Eğitim ve öğrenim hayatımı ÇYDD ve Mercedes sayesinde tamamlayabildim. Onların desteğini hep yanımda hissettim. Bugün Mercedes-Benz Türk ailesinin bir ferdi olmaktan gurur duyuyorum.” Zeynep Dayin – Eski Bursiyer, Mercedes-Benz Türk çalışanı

“Bu burs, hem okulum hem kişisel gelişimim için bana çok fayda sağladı. Kodlama programı ile okulda öğrenmediğim birçok şey öğrendim. Şimdi okuldaki sınıf arkadaşlarımdan çok ilerideyim. Bu program sonucunda bir yazılım geliştirdim ve uygulama yazdım. App’imin adı “toprak ana”. Bu app’i yapma sebebim çiftçiler ile sağlıklı meyve-sebze yemek isteyen müşterileri bir araya getirmek. Ben Şile’de yaşıyorum. Ailem çiftçi ve büyük emekle ürettiğimiz sebze ve meyveleri satmakta çok zorlanıyoruz. Sadece biz değil, Şile’de bizim gibi bir sürü çiftçi var. Bu sayede babamın işlerine de katkım olur diye umuyorum. Aile gelirimize de katkı sağlamış olacağım için çok mutluyum.” Hanife Makarnacı – Bursiyer, Kodlama Programı Öğrencisi