"Her Kızımız Bir Yıldız Projesi" 15. yılında

Mercedes-Benz Türk’ün 2004 yılında hayata geçirdiği “Her Kızımız Bir Yıldız” projesi 15. yılında tüm hızıyla devam ediyor. 15 yıl önce 17 ilde 200 kız öğrenciyi destekleyerek başlayan proje kapsamında, 2019 yılında 60 ilde 200’ü üniversite öğrencisi olmak üzere her yıl 1.200 Yıldız Kız burs alarak eğitimine devam ediyor. Mercedes-Benz Türk, Her Kızımız Bir Yıldız desteği ile eğitimini başarıyla tamamlayan kızlara istihdam olanakları da sunuyor. Bugün Mercedes-Benz Türk üretim tesislerinde çalışan kadınların %20’si “Her Kızımız Bir Yıldız” bursiyerlerinden oluşuyor. · Mercedes-Benz Türk, her yıl 5 ilden 25 Yıldız Kızı bir hafta misafir ettiği gelenekselleşen İstanbul ziyaretleri çerçevesinde 26 Temmuz’da bir basın toplantısı düzenledi.