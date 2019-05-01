Goodyear ve Envoy'dan dijital servis çözümü

Goodyear’ın filolar için geliştirdiği lastik servisi çözümü, lastik bakımlarını ve lastik değişimlerini önceden belirlemek ve otomatik olarak planlamak için kullanılıyor. Goodyear’ın planlama programı sayesinde Envoy’un filo yöneticileri, filolarının durumunu görüyor, bakımlarını planlıyor ve randevularını güncelleyebiliyorlar. Böylelikle araçların aralıksız çalışmaya devam etmesi sağlanırken, paylaşımlı kullanılan bir aracın aniden kullanımdan çekilmesine neden olabilecek önceden görülmeyen sorunların yaşanması da önlenmiş oluyor.

Goodyear, Envoy’un bağlı araçlarından güvenli bir şekilde veri toplarken, bu verileri servis ihtiyaçlarını tahmin etmek ve planlamak için kullanmaktadır. Akabinde Goodyear, kendi ağını ve mobil araçlarını kullanarak bu araçlara hizmet sağlamaktadır. Mobil araçlar dolum istasyonlarında lastikleri yerinde takar ve bu sayede araç güvenliği zaman tasarrufuyla sağlanmış olur.

Goodyear Teknoloji Müdürü Chris Helsel konuyla ilgili olarak; ‘’Goodyear’ın avantajı, filo yönetimi uzmanlığı, ürünleri ve geleceğin mobilitesi için eksiksiz çözümler sunan geniş servis ağının birleşiminden kaynaklanmaktadır. Böylece paylaşımlı mobilite tedarikçileri, şehirlerdeki filo faaliyetlerini geliştirebilirler” diye konuştu.

Envoy, insanların yaşadıkları, çalıştıkları ve kaldıkları yerlerde paylaşımlı olarak kullanılabilen, toplum temelli elektrikli araçlar tedarik etmektedir. İki yıl önce kurulan firma, paylaşımlı çalışılan bölgelerde yakın zamanda 100 aracı harekete geçirmiştir ve Portland, Seattle, Austin, Chicago, New York, Boston, Miami ve Washington gibi büyük metropollerde faaliyete geçirilecek 1.800 araçlık bir filo planlanmaktadır.

Envoy Kurucu Ortağı Aric Ohana konuya dair; “Goodyear’la başlatılan bu pilot program, daha kapsamlı filo yönetim hizmetleri sunmamızı sağlıyor ve müşterilerimiz için her zaman hazır olmamıza olanak tanıyor. Envoy, ülke çapında faaliyetlerini genişletmeye devam ederken, Goodyeari filomuzun sürdürülebilirliği için gerekli desteği sağlamak konusunda çok önemli bir konumda yer alıyor” diye konuştu.

Goodyear’ın Envoy ile birlikte yürüttüğü çalışmalar, Tesloop test programının başarılı bir şekilde geliştirilmesine yol açmıştır. Bu sadece Tesla elektrikli araçlarında kullanılabilen bir şehirden diğerine mobilite hizmeti sunan bir programdır. Goodyear’ın kamyon filolarında kullanılan Goodyear Proaktif Çözümlerin ticarileştirilmesi, gelişmiş telematiklerin kullanımı ve analiz teknolojisi filo operatörlerine yakıt tasarrufunun optimize edilmesi ve lastikle ilgili sorunların önceden belirlenip çözülebilmesine olanak sağlamaktadır.