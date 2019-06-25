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Goodyear'in yaz lastikleri testlerde olağanüstü performans gösterdi

Piyasaya yeni sürülen Eagle F1 Asymmetric 5 lastikleri prestijli Auto Bild allrad testlerini başarıyla tamamladı. Gute Fahrt ve Auto Bild ile Auto Bild Sportscars dergileri lastiklerin fren performansından övgüyle bahsederek en yüksek dereceleri verdiler.

Goodyear'in yaz lastikleri testlerde olağanüstü performans gösterdi

Piyasaya yeni sürülen Eagle F1 Asymmetric 5 lastikleri prestijli Auto Bild allrad testlerini başarıyla tamamladı. Gute Fahrt ve Auto Bild ile Auto Bild Sportscars dergileri lastiklerin fren performansından övgüyle bahsederek en yüksek dereceleri verdiler.

25 Haziran 2019 Salı 15:26
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Goodyear'in yaz lastikleri testlerde olağanüstü performans gösterdi

Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 lastikleri, prestijli Auto Bild allrad yaz lastiği testinde kuru ve ıslak yüzeylerde en kısa fren mesafelerine erişerek birincilik ödülü kazandı. Auto Bild allrad ayrıca genel performans, sportif yol tutuş ve keskin direksiyon hakimiyeti alanlarında da lastiklerden övgüyle bahsetti.[1]

Goodyear’ın en son piyasaya sürdüğü lastikler olan Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 lastikleri; Gute Fahrt[2], Auto Bild[3] ve Auto Bild Sportscars[4] dergilerinin övgüyle bahsettiği ve tavsiye ettiği yaz lastikleri oldular. Söz konusu dergiler Goodyear’ın Eagle F1 Asymmetric lastik serisine ait bu son ürünü özellikle ıslak zemin fren performansı ve sürüş hakimiyeti özellikleriyle övdüler.

Eagle F1 Asymmetric 5 lastikleri kuru zeminde de olağanüstü performans göstermektedir. Gute Fahrt dergisi lastiklerin kuru zemin yol tutuş performansını birinci sınıf olarak nitelendirmekte. AutoBild ise lastiklerin üstün kilometre performansı ve yüksek direksiyon hassasiyetinden övgüyle söz etti.

Test sonuçları Eagle F1 Asymmetric 5 lastiklerinin ıslak zemin fren performansı ve kuru zemin yol tutuş performansı açısından türünün tek örneği olduğunu açıkça ortaya koyuyor. Lastiklerin ıslak hava koşullarındaki yeteneklerinin temelinde ise özel olarak geliştirilmiş sırt hamuru var. Goodyear’ın yenilikçi sırt deseni yolla temas alanını artırıyor. Bu sayede aynı sınıfın bir önceki ürünü olan ödüllü Eagle F1 Asymmetric 3 lastiklerine göre sürücülerin ıslak zemin fren mesafesi %4, kuru zemin fren mesafesi ise %7 oranında kısalıyor. Direksiyon tepki hassasiyeti artırıldığı için sürücüler Goodyear’ın Eagle F1 Asymmetric 5 lastikleri ile araçları ile bütünleşmiş ve güven veren bir sürüş deneyimi ile harekete geçecekler.

[1] Auto Bild allrad (D)​, Sayı 4 / 2019/03/01, Lastik boyutu: 225/55R17

[2] Gute Fahrt  (D)​, Sayı 3 / 2019/02/22​, Lastik boyutu: 225/40R18

[3] Auto Bild (D)​, Sayı 9 / 2019/02/28​, Lastik boyutu: 225/45R17

[4] Auto Bild sportscars (D)​, Sayı 4 / 2019/03/08​, Lastik boyutu: 245/45R18

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