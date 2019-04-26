Goodyear'ın 'Meslek Lisesi Koçları’ programı başarıyla tamamlandı

Özel Sektör Gönüllüleri Derneği ile birlikte Meslek Lisesi Koçları Programı yürüten Goodyear, 2 yıllık programı başarıyla tamamladı. ÖSGD ve Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Müdürlüğü protokolü ile uygulanan gönüllülük temelli programda Goodyear’ın çalışanları, 10. ve 11. sınıf meslek lisesi öğrencilerine grup koçluğu uygulaması gerçekleştirdi. İki yıl boyunca aynı öğrenci grubu ile en az 12 defa bir araya gelen koçlar, her buluşmada öğrenciler ile farklı kişisel gelişim buluşmaları uygulayarak bir yandan öğrencilerin sosyalleşmelerine ve gelişimlerine destek olurlarken, bir yandan da rol model olarak öğrencilerin hayatlarına dokundular. Koçlar, özel sektörde edindikleri becerileri değerlendirebildikleri bir gönüllülük deneyimi yaşadılar. İkinci yılın sonunda 11 gönüllü Goodyear çalışanından koçluk alan 71 öğrenciden 12’si Goodyear’a kış ve yaz dönemi staj programına alınacak. 2 yıl süren program kapsamında öğrencilere verilen dersler arasında; güvenle hedefe doğru, zaman yönetimi, sürekli öğrenme ve gelişme, sorumlu vatandaşlık, ekip çalışması, özgeçmiş hazırlama ve mülakat teknikleri, problem çözme ve iş etiği yer aldı.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Goodyear Gelişen Pazarlar Kurumsal İletişim Direktörü Sera Üner; “Goodyear olarak, global platformda gönüllülük çalışmalarıyla fark yaratırken ülkemizdeki çalışmalarımızı da bu vizyona uygun olarak sürdürüyor ve geliştiriyoruz. İşimizin temelini oluşturan ürün ve hizmetlerimizi sürekli olarak geliştirebilme yeteneğimizin kaynağı olan gençler kariyerlerini planlarken, onların yanında olabilmek bizler için çok değerli. Öğrencilerimiz bu programla, profesyonel iş yaşamına dair ipuçlarını çalışanlarımızdan aldılar, ilk yılın sonunda Adapazarı’ndaki fabrikamızı ziyaret ederek çalışmalarımızı yerinde gözlemleyerek çok değerli bilgilere sahip oldular. İkinci yılın sonunda program kapanışında ise yine öğrencilerimiz ile birlikte Kocaeli Çağdaş Engelliler Derneği ile el ele yeni bir sosyal sorumluluk projesine imza attık; 250 çam fidanını birlikte ektik. Başta Goodyear çalışanları olmak üzere bu projede emeği geçen herkese teşekkür ediyor, koçluk alan bütün öğrencilerimize başarılar diliyorum” diye konuştu.

İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Aktaş da “Projeye katılan öğrencilerimizde olumlu gelişmeler gözlemliyoruz. Goodyear çalışanlarına ve projede emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz” dedi.

Tören, Goodyear çalışanları ile birlikte çam fidanı diken öğrencilerin sertifikalarını Program Koordinatörü ve Goodyear Yatırımcı İlişkileri Müdürü Eser Taşcı’dan almalarıyla sona erdi.

Goodyear Meslek Lisesi Koçları Programı Hakkında: