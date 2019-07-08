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Goodyear - AXA iş birliğiyle kimse yolda kalmıyor

Dünyanın lider lastik üreticilerinden Goodyear, ‘Goodyear Yanımda’ çatısı altında, AXA Sigorta A.Ş. ve AXA Partners Türkiye ile gerçekleştirdiği iş birliğine Goodyear lastik sigortası ve yol yardım hizmeti ile bu yıl da devam ediyor. 

Goodyear - AXA iş birliğiyle kimse yolda kalmıyor

Dünyanın lider lastik üreticilerinden Goodyear, ‘Goodyear Yanımda’ çatısı altında, AXA Sigorta A.Ş. ve AXA Partners Türkiye ile gerçekleştirdiği iş birliğine Goodyear lastik sigortası ve yol yardım hizmeti ile bu yıl da devam ediyor. 

08 Temmuz 2019 Pazartesi 13:06
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Goodyear - AXA iş birliğiyle kimse yolda kalmıyor

GOODYEAR’ın AXA Sigorta ve AXA Partners Türkiye iş birliği ile tüketicilerine sunduğu hizmet içerisinde, anlaşmalı Goodyear bayilerinden, aynı anda 4 adet Goodyear veya Sava marka lastik alan tüketiciler, http://www.goodyearyanimda.com adresinden aktivasyon işlemini tamamlayarak, 1 yıl süresince Yol Yardım Hizmetleri’nden faydalanabiliyorlar. Goodyear Yanımda uygulaması kapsamında yer alan Goodyear’ın Lastik Sigortası Hizmetinde ise; anlaşmalı Goodyear bayilerinden aynı anda 4 adet 17’’ ve üzeri Goodyear marka lastik alan tüketiciler, yine fatura tarihinden sonraki 30 gün içinde http://www.goodyearyanimda.com  adresinden aktivasyon işlemini tamamlamaları ve faturanın bir kopyasını Goodyear’a iletmelerinin ardından, 1 yıl süresince Lastik Sigortası Hizmetinden faydalanabiliyorlar. Goodyear Yanımda hizmetinden tüketiciler 30.04.2020 tarihine kadar yararlanabiliyor.

Goodyear Yol Yardım Hizmeti, Goodyear üyeliği aktif hale geldikten sonra, 1 yıl boyunca lastik değişimi, konaklama ve ulaşım hizmetlerini kapsıyor. Lastik değişimi, aracın lastiğinin patlaması veya yolda giderken/seyir halinde lastikte sorun yaşanması durumunda Goodyear Yanımda, olay yerine yönlendirme yaparak hasarlı lastiğin varsa stepne ile değişimini sağlar ya da en yakın lastik bayisine aracın çekimini yılda 1 kez KDV dahil 236 TL limit dahilinde gerçekleştirir. Aracın lastiği ile ilgili sorunun 48 saat içerisinde çözümlenememesi durumunda Goodyear Yanımda, 3 ya da 4 yıldızlı bir otelde oda-kahvaltı konaklamayı azami 3 geceye kadar, günlük KDV dahil 236 TL limit dahilinde gerçekleştirir. 

Lastik ile ilgili sorunun 48 saat içerisinde çözümlenememesi ve konaklamanın tercih edilmemesi durumunda Goodyear Yanımda, azami 2 güne kadar günlük KDV dahil 295 TL limit  dahilinde ikame araç, otobüs veya ekonomi sınıfı uçak bileti temin edebilirler.

Lastik sigortası kapsamında, Goodyear yetkili bayilerinden brüt ağırlığı 3.500 kilogramı geçmeyen binek, off-road ve SUV araçlarda kullanılan, 4 adet 17” inç ve üzeri Goodyear marka lastik alan tüketiciler; tamiri mümkün olmayan lastik hasarlarında her bir lastik için KDV dahil 79 TL lastik muafiyet bedeli ödeyerek, yeni lastiği ücretsiz olarak temin edebilir.

Lastik sigortası sadece tamir edilemeyen lastikleri kapsarken, tüketiciler lastik sigortasının geçerli olduğu 1 yıl boyunca, her bir lastik için bu teminattan en fazla bir kez yararlanabilirler.

Programla ilgili daha detaylı bilgi için www.goodyearyanimda.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

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