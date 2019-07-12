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Goodyear, Airbus A321XLR modeline “Flight Radial” lastikleri tedarik edecek

Goodyear, Airbus’un yeni A321XLR uçaklarının ana ve burun iniş takımları için “flight radial” lastiği tedarikçisi olarak seçildi.

Goodyear, Airbus A321XLR modeline “Flight Radial” lastikleri tedarik edecek

Goodyear, Airbus’un yeni A321XLR uçaklarının ana ve burun iniş takımları için “flight radial” lastiği tedarikçisi olarak seçildi.

12 Temmuz 2019 Cuma 14:13
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Goodyear, Airbus A321XLR modeline “Flight Radial” lastikleri tedarik edecek

Goodyear’ın en gelişmiş havacılık ürünlerinden “flight radial” lastikleri, “Çok Hafif Çelik Tel Alaşımlı Damak Teknolojisi” (Featherweight Alloy Core Bead Technology) ve ölçülerini muhafaza etmesini sağlayan geliştirilmiş hamur, daha uzun hizmet ömrü ve artırılmış kesilme direnci sunuyor.

Goodyear’ın Off-Highway Bölümü Başkanı Dan Smytka konuya dair: “Goodyear’ın Flight Radial lastikleri yeni Airbus A321XLR uçakları için harika bir seçim olacak ve tedarikçi olarak bu olağanüstü uçağa hizmet etmeyi dört gözle bekliyoruz” dedi.

Bu başarı Airbus ve Goodyear’ın uzun zamandır süregelen iş birliğinin devam ettiğini gösteriyor. Bu iş birliği Goodyear’ın havacılık endüstrisine üst düzey ürün ve hizmet sunmak konusundaki kararlılığın altını çiziyor

Airbus’ın belirttiğine göre, A321XLR modeli, rakipsiz yakıt veriminden ödün vermeden, A321LR modeline oranla %15 artışla 4.700 deniz miline kadar uzun menzil olanağı sağlayacak.

Goodyear’ın havacılık endüstrisindeki lastikleriyle ilgili daha fazla bilgi için www.goodyearaviation.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

Son Güncelleme: 12.07.2019 14:17
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