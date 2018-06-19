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Gerçek 4x4 Suzuki Vitara’da Hurda Teşvikiyle 8 Bin TL’ye Varan İndirim!

Suzuki’nin otomotiv dünyasına adını yazdırdığı, geçtiğimiz yıl kendi sınıfında Türkiye’nin en çok tercih edilen efsanevi SUV modeli Suzuki Vitara’da fırsatlar Haziran ayında da tüm hızıyla devam ediyor. 8 bin TL’ye varan hurda teşviki indirimiyle birlikte 103 bin 250 TL’den başlayan rakipsiz satış fiyatıyla dikkatleri tekrar üzerine çeken Suzuki Vitara, 3 farklı donanım seçeneği ve geniş ürün yelpazesiyle ön plana çıkıyor.

Gerçek 4x4 Suzuki Vitara’da Hurda Teşvikiyle 8 Bin TL’ye Varan İndirim!

Suzuki’nin otomotiv dünyasına adını yazdırdığı, geçtiğimiz yıl kendi sınıfında Türkiye’nin en çok tercih edilen efsanevi SUV modeli Suzuki Vitara’da fırsatlar Haziran ayında da tüm hızıyla devam ediyor. 8 bin TL’ye varan hurda teşviki indirimiyle birlikte 103 bin 250 TL’den başlayan rakipsiz satış fiyatıyla dikkatleri tekrar üzerine çeken Suzuki Vitara, 3 farklı donanım seçeneği ve geniş ürün yelpazesiyle ön plana çıkıyor.

19 Haziran 2018 Salı 11:06
3158 Okunma
Gerçek 4x4 Suzuki Vitara’da Hurda Teşvikiyle 8 Bin TL’ye Varan İndirim!

Suzuki'nin gerçek SUV modeli Vitara, Haziran ayında da sunduğu benzersiz fırsatlarla hem off-road tutkunlarına hem de şehirdeki maceraseverlere sesleniyor. 3 farklı donanım seçeneği bulunan Suzuki Vitara, 8 bin TL’ye varan hurda teşvikiyle birlikte 103 bin 250 TL’den başlayan rakipsiz satış fiyatıyla dikkatleri tekrar üzerine çekiyor. 

Euro NCAP’ten 5 yıldız alan Suzuki Vitara’da yokuş kalkış desteği ve eğim iniş kontrol sistemi gibi elektronik yardımcılar sürüş güvenliğini desteklerken, radar fren destek sistemi ve adaptif hız sabitleme sistemi gibi pek çok yeni güvenlik unsurları da Vitara’nın iddiasını ortaya koyuyor. Suzuki DNA’sının işlendiği gelişmiş dört tekerlekten çekiş sistemi Allgrip 4x4 sistemi sayesinde Vitara, zorlu arazi şartlarıyla kolayca başa çıkabilirken, sürüş koşullarına uygun olarak dört farklı sürüş modunu da sürücüsüne sunabiliyor. Ayrıca Vitara’da tam 10.1 inç boyutundaki dokunmatik multimedya sistemi, navigasyon, Bluetooth ve USB girişi özellikleri standart olarak sunuluyor. 

Her biri yüksek yakıt verimliliğine sahip iki adet benzinli motor seçeneği kullanılan Vitara’da 1,6 litrelik VVT benzinli motor, 6000 d/dak’da 120 HP güç ve 4400 d/dak’da 156 Nm tork üretirken, 1,4 litrelik Turbo Boosterjet benzinli motor ise 140 HP güç ve 220 Nm tork üretiyor. Her iki motor seçeneğinde de yeni nesil 4x4 Allgrip teknolojisiyle 4 farklı sürüş keyfi yaşatan SUV, sürüş koşuluna bağlı olarak 2 çeker ve 4 çeker kullanım imkânı da veriyor. 
 

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