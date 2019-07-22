GAZelle Next Van, Rusya’da 3. kez yılın ticari aracı seçildi

GAZelle Next Ticari Araç üretimi 2015 sonbaharında Gorky Otomobil Fabrikası'nda başladı. Araç çok hızlı bir şekilde popüler oldu ve şimdi 18 ülkeye ihraç ediliyor.

Şu anda kamyonet ve panelvan olarak iki farklı tipte üretilen GAZelle Next’ler kısa ve uzun şasi seçenekleri sunuyor.

Türkiye’de Sakarya’da üretimi devam eden ve Türkiye pazarında giderek satışlarını arttıran GAZelle Next’ler bu başarının tesadüf olmadığını kanıtladı.

Rusya'daki Yılın Ticari Aracı yarışması, dünyanın en büyük Ticari Araç yarışması. Oylama, 1 Ocak 2019 - 14 Nisan 2019 tarihleri ​​arasında gerçekleşti. Bir milyondan fazla kişi oy kullandı.

Gorky Otomobil Fabrikası Mühendislik Okulu 90 Yaşında!



Nizhny Novgorod, 12 Temmuz 2019 - Gorki Otomobil Fabrikası (GAZ) Birleşik Mühendislik Merkezi (UEC) 90. yaşını kutladı. 1929 Temmuz'unda, Gorki Otomobil Fabrikası üretime başlamadan üç yıl önce, şirketin tasarım mühendisliği departmanı kuruldu. 1929'dan beri GAZ tasarım mühendisleri seri üretime girecekleri sekiz nesil kamyon, altı nesil otomobil ve 300'ün üzerinde çeşitli model ve modifikasyon tasarladılar. En yeni UEC projeleri arasında, elektrikli ve sürücüsüz araçların yanı sıra farklı yakıt türleriyle çalışan yeni GAZelle NEXT Hafif Ticari Araç ailesi yer almakta.





Şirketin mühendisleri tarafından tasarlanan efsanevi GAZ araçları, Rus otomotiv endüstrisinin tarihini ve gelişimini gösteriyor.

GAZ Türkiye Genel Müdürü Cengiz Yüksel, bu kadar köklü ve başarılarla dolu bir markayı Türk tüketicilerinin beğenisine sunmaktan mutlu ve gururlu olduklarını ifade etti. “Bu başarıların markamıza kattığı değerlerin getirdiği ivmeyle Türkiye pazarında yerimizi sağlamlaştıracağız, aracımıza güveniyoruz” dedi.