GARENTAXPRESS İLE ARACIN SENİ BEKLESİN!

Çelik Motor bünyesinde faaliyet gösteren araç kiralama pazarının yenilikçi markası Garenta, katma değerli hizmetlerini her geçen gün artırmaya devam ediyor. Benzersiz müşteri deneyimi için çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Garenta, bu kez zamanla yarışan kullanıcıları için GarentaXpress hizmetini devreye aldı. Garenta şubelerine gelip bir defaya mahsus olmak üzere sözleşme imzalayan müşteriler; GarentaXpress seçeneği ile araç rezervasyonlarını hiçbir evrağa gerek kalmadan online olarak gerçekleştirerek, doğrudan aracın başına gidecek. GarentaXpress hizmetinden müşteriler 31 Aralık 2017 tarihine kadar yapacakları kiralamalarda sadece 9 TL’ye yararlanabilecek.

Basın Bülteni