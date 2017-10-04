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GARENTAXPRESS İLE ARACIN SENİ BEKLESİN!

04 Ekim 2017 Çarşamba 11:11
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Türk otomotiv sektörünün öncü şirketlerinden Çelik Motor'un bünyesinde faaliyet gösteren Garenta, yepyeni hizmeti GarentaXpress ile kullanıcıların hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor. Araç kiralamak isteyen müşteriler bir defaya mahsus sözleşme imzalayarak sonraki kiralamalarında GarentaXpress seçeneği ile şubeye uğramadan aracını hemen teslim alabilecek.

GARENTAXPRESS İLE ARACIN SENİ BEKLESİN!
Çelik Motor bünyesinde faaliyet gösteren araç kiralama pazarının yenilikçi markası Garenta, katma değerli hizmetlerini her geçen gün artırmaya devam ediyor. Benzersiz müşteri deneyimi için çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Garenta, bu kez zamanla yarışan kullanıcıları için GarentaXpress hizmetini devreye aldı. Garenta şubelerine gelip bir defaya mahsus olmak üzere sözleşme imzalayan müşteriler; GarentaXpress seçeneği ile araç rezervasyonlarını hiçbir evrağa gerek kalmadan online olarak gerçekleştirerek, doğrudan aracın başına gidecek. GarentaXpress hizmetinden müşteriler 31 Aralık 2017 tarihine kadar yapacakları kiralamalarda sadece 9 TL’ye yararlanabilecek. 
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