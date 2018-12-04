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Garenta’dan Zorlu AVM’ye şube

Araç kiralama sektöründe yenilikçi çalışmalarıyla dikkat çeken Garenta, İstanbul Zorlu AVM’de yeni bir şube açtı

Garenta’dan Zorlu AVM’ye şube

Araç kiralama sektöründe yenilikçi çalışmalarıyla dikkat çeken Garenta, İstanbul Zorlu AVM’de yeni bir şube açtı

04 Aralık 2018 Salı 15:31
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Garenta’dan Zorlu AVM’ye şube

Anadolu Grubu bünyesinde araç kiralama hizmeti veren Garenta, kısa dönem araç kiralama markası GarentaDAY olarak İstanbul Zorlu AVM’de yeni bir şube açıyor.

Aralık ayı başında faaliyete geçen GarentaDAY Zorlu AVM Şubesi, Zorlu AVM P1 katında hizmet verecek. GarentaDAY, tüketici beklentilerine göre tasarlanan kullanıcı dostu internet sitesi ile müşterilerine farklı bir deneyim yaşatıyor. Garenta, GarentaXpress ile internet üzerinden araç kiralamak isteyen müşterilere çok büyük kolaylık sağlıyor. Müşteriler bir defaya mahsus sözleşme imzalayarak sonraki kiralamalarda şubeye uğramaya gerek kalmadan ve hiçbir ücret ödemeden aracını hemen teslim alabiliyor.

Son Güncelleme: 04.12.2018 15:40
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