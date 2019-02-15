Ford Trucks çekicilerde 150 bin TL, 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatı

TruckMarket’te tüm Ford Trucks çekiciler 150 bin TL, 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla!

2. el ağır ticari araçta güven arayanların adresi TruckMarket ise satışa sunduğu her marka ve model 2. el kamyon ve çekici için uygun vade ve faiz oranlarıyla kişiye özel finansman çözümleri sunmaya devam ediyor. TruckMarket, şubat ayına özel kampanyası ile Ford Trucks güvencesine sahip* 2. El Ford Trucks çekicileri 150.000 TL kredi, 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla müşterilerine sunuyor. TruckMarket’te kredi başvurusu, kasko ve sigorta işlemleri için tek noktadan hizmet alınabiliyor. Ayrıca, müşterilere banka iş birlikleri ile düşük faizli kredilerden yararlanma fırsatı sunuluyor.