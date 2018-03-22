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Ford Otosan’dan Assan Hanil’e ödül

Kibar Holding grup şirketlerinden Assan Hanil, Ford Otosan tarafından düzenlenen İmalatçılar Zirvesi Ödül Töreni’nde ‘’Gümüş Yıldız’’ ödülünün sahibi oldu.

Ford Otosan’dan Assan Hanil’e ödül

Kibar Holding grup şirketlerinden Assan Hanil, Ford Otosan tarafından düzenlenen İmalatçılar Zirvesi Ödül Töreni’nde ‘’Gümüş Yıldız’’ ödülünün sahibi oldu.

22 Mart 2018 Perşembe 11:03
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Ford Otosan’dan Assan Hanil’e ödül

Ford Otosan ve imalatçılarının her yıl bir araya geldiği, geleneksel İmalatçılar Zirvesi bu yıl 20 Mart tarihinde Sheraton Ataşehir Hotel’de gerçekleşti. Ford Otosan’ın başarılarıyla öne çıkan tedarikçilerini ödüllendirdiği törende, otomotiv yan sanayinin önemli ana parça tedarikçilerinden Assan Hanil ödüle layık görüldü.

Ford Otosan’dan 10 Tedarikçisine Ödül

Bu yıl 7. Kez düzenlenen İmalatçılar Zirvesi’nde, Ford Otosan’ın tüm Türkiye’deki tedarikçileri bir araya geldi. Etkinlikte Ford Otosan’ın yeni projeleri tedarkçileri ile paylaşıldı; otomotiv endüstrisinin geleceği üzerine değerlendirmeler yapıldı. Etkinlik kapsamında düzenlenen İmalatçılar Zirvesi Ödül Töreni’nde ise Ford Otosan’ın global pazarlarda büyük başarılar elde etmesinde katkı sağlayan 10 tedarikçi ödüllendirildi. Assan Hanil, 2017 yılında gerçekleştirdiği çalışmalarla törende ödüle layık görüldü.

Assan Hanil, 2017 yılında özgün tasarımlı hava süspansiyonlu ticari araç koltuğu projesi kapsamında Ford Otosan ile tedarik anlaşması imzaladı. Assan Hanil, bu anlaşma çerçevesinde, 2016 yılında IAA Hannover Ticari Araçlar Fuarı’nda lansmanını yaptığı koltuğunu, ilk olarak Ford Otosan için üretmeye başlayacak.

Dünyadaki Beş Şirketten Biriyiz

Gecede şirket adına ödülü alan Assan Hanil Genel Müdürü Atacan Güner, “Kendi Ar-Ge merkezimizde geliştirdiğimiz koltuğumuzla, dünyada hava süspansiyonlu ticari araç sürücü koltuğu üreten beş şirketten biri olduk. Ülkemize katma değer yaratmak üzere, yüksek teknolojili üretim kabiliyetlerini arttırmaya ve istihdamı geliştirmeye devam edeceğiz. Sektörümüzde; ülkemizde lider, küresel bir çözüm ve gelişim ortağı olacağız. Ford Otosan gibi önemli küresel markanın büyük projelerinden birinde tercih edilmek ve ayrıca ödüllendirilmek, Assan Hanil’in Ar-Ge, mühendislik, üretim ve kalite kabiliyetlerine olan güvenin güzel bir göstergesidir. Biz de bu güveni boşa çıkarmamak ve sektörde en iyi ve özgün çözümü sunabilmek için çalışmalarımızı aralıksız sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.

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