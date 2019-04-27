Ford Otosan, ‘Yıldız’ çalışanlarını ödüllendirdi

Türkiye otomotiv sektörü istihdam lideri Ford Otosan, 2011 yılında başlattığı “Yıldızlar” programı çerçevesinde başarılı üretim çalışanlarını ödüllendirdi. Başarılı çalışmaları ve performansıyla fark yaratan, diğer çalışanlara rol model olan 173 ‘yıldız’ çalışana ödülleri, 25 Nisan günü 8. kez gerçekleştirilen “Ford Otosan’ın Yıldızları” ödül töreninde takdim edildi. Vehbi Koç Vakfı Ford Otosan Gölcük Kültür ve Yaşam Merkezi’nde düzenlenen ödül törenine, Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, Ford Otosan üst yönetimi, Türk Metal Sendikası Gölcük Şube Başkanı Mehmet Şener katıldı. Ödül töreninde, Ford Otosan’ın tüm “Yıldız” çalışanlarına aileleriyle birlikte ‘her şey dahil’ konseptiyle bir haftalık tatil hediye edildi.

Ford Otosan’ın “Üretim Çalışanı Ödüllendirme Sistemi” sonucu ödüle layık görülen çalışanları tebrik eden Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, ödül töreninde şunları söyledi: “Ford Otosan olarak, Türkiyenin en değerli ve en çok tercih edilen sanayi şirketi olma hedefimize en büyük desteği veren tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Büyük hayallerle aynı hedefe odaklanmış iyi bir takımın oluşturduğu böyle bir güce sahip olmaktan onur duyuyoruz. Elde ettiğimiz tüm başarılar işte bu büyük ailenin eseri. Bu yolda daha iyisini başarmak için yolumuzu aydınlatan siz Ford Otosan’ın yıldızlarına ve ailelerine kalpten teşekkür ediyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hep birlikte aynı şevk, heyecanla daha nice başarılar kazanacağımıza inanıyorum.”