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Ford, emojilere “Pick-up” emojisini ekletecek

Ford, (Unicode Consortium) Evrensel Kod Konsorsiyumu tarafından onaylanan emojiler listesine yepyeni bir “Pick-up” emojisi eklemek için başvuruda bulunduğunu duyurdu. Ford’un geliştirdiği yeni “Pick-up” emojisi, emojileri değerlendirip onaylayan Evrensel Kod Konsorsiyumu tarafından kısa listeye alındı.

Ford, emojilere “Pick-up” emojisini ekletecek

Ford, (Unicode Consortium) Evrensel Kod Konsorsiyumu tarafından onaylanan emojiler listesine yepyeni bir “Pick-up” emojisi eklemek için başvuruda bulunduğunu duyurdu. Ford’un geliştirdiği yeni “Pick-up” emojisi, emojileri değerlendirip onaylayan Evrensel Kod Konsorsiyumu tarafından kısa listeye alındı.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 14:51
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Ford, emojilere “Pick-up” emojisini ekletecek

100 yılı aşkın bir kamyonet (pick-up) üretim geçmişine sahip Ford, 2014'ten bu yana her yıl 17 Temmuz’da kutlanan 'Dünya Emoji Günü'nde yeni geliştirdiği pick-up emojisini duyurdu. Şirketten yapılan açıklamada, yeni pick-up emojisinin geliştirme ve testlerin ardından 2020 başlarında gerçekleşecek emoji güncellemesine dahil olmak için kısa listeye girdiği belirtildi.

Emoji aleminde her gün otomobiller, scooterlar, gemiler, uzay gemileri de dahil olmak üzere yaklaşık 3.000 onaylı emoji kullanılıyor. Ancak, bunların arasında otomotiv sektöründe ve ticaret hayatında önemli bir yere sahip olan pick-up emojisi mevcut değil. 100 yılı aşkın bir pick-up üretim geçmişine sahip olan Ford, buradan hareketle 2018’de dünyanın ilk pick-up emojisini geliştirmek için yeni emojileri değerlendirip onaylayan Evrensel Kod Konsorsiyumu’na başvuruda bulundu. Ford’un geliştirdiği yeni “Pick-up” emojisi, Evrensel Kod Konsorsiyumu tarafından onaylanırsa, 2020’de emojiseverler tarafından tüm mobil platformlarda kullanılabilecek.

İlk pick-up modeli Ford TT‘yi 27 Temmuz 1917 tarihinde müşterilerine sunan Ford, halen dünyanın en büyük pick-up üreticileri arasında bulunuyor. Avrupa’nın en çok satan pick-up’ı unvanına sahip Ford Ranger’ı üreten şirket, sadece 2019’un ilk yarısında 26.700 Ranger sattı ve geçen yılın ikinci çeyreğine göre %8 artışla ikinci çeyrek rekoru kırdı.

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