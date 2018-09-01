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Ford, 'Aktif Memnuniyet Sistemi' ile yollarda konfor ve güvenlik sunuyor

Ford, 'Aktif Memnuniyet Sistemi' ile yollarda konfor ve güvenlik sunuyor

01 Eylül 2018 Cumartesi 15:31
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Ford, 'Aktif Memnuniyet Sistemi' ile yollarda konfor ve güvenlik sunuyor

Ford, müşteri memnuniyetinde en üst noktayı hedefleyerek, şimdi de yollarda konfor ve güvenliği artıran ‘Aktif Memnuniyet Sistemi’ni başlatıyor. Sistem Ford Aktif Yol Destek Asistanı (FAYDA), Yol Destek ve Çekici Hizmeti, Alternatif Hizmetler, Bayi İkame Araç Uygulaması, İlk Buluşma, Fkasko ürün ve hizmetleriyle ihtiyaç duydukları her anda Ford müşterilerinin yanında olacak.

Türkiye’nin dört bir yanındaki geniş bayi ağı, satış ve satış sonrasında müşteri memnuniyetinde lider olmak hedefiyle hizmet veren Ford, müşterileri için yolları daha da güvenli hale getiren ‘Aktif Memnuniyet Sistemi’ni hayata geçiriyor. Sistem, “Ford Life Card” sahibi tüm Ford müşterilerine “Yol Destek ve Çekici Hizmeti”, konaklama, ulaşım ve taksi hizmetleri sunan “Alternatif Hizmetler” ve Ford müşterilerine özelhazırlanmış“Fkasko” ile güvenlik ve konforu artıracak pek çok hizmet sunuyor. “Bağlı Müşteri ve Bayi” başlığı altındaki çalışmalarla da müşteri memnuniyetine odaklananFord, dijitalleşen hizmetleri aracılığı ile müşterilerin talep ve beklentilerini7/24 analiz ederek özelleştirilmiş ürün ve servisler sunuyor.

Yolda ihtiyaç duyulan tüm hizmetler tek sistemde

Değişen müşteri taleplerine göre satın alma öncesini, esnasını ve sonrasını dikkate alarak mobil hizmetler oluşturan, yenilikçi bayi ve servis yapılanmalarını sürdüren Ford, şimdi de Aktif Memnuniyet Sistemi’nde pek çok faydayı aynı çatı altında topluyor. Bu sistem ile“Ford Life Card” sahibi tüm Ford müşterilerine,Ford Aktif Yol Destek Asistanı (FAYDA), Yol Destek ve Çekici Hizmeti, Alternatif Hizmetler (Konaklama, Ulaşım, Taksi vb), Bayi İkame Araç Uygulaması, İlk Buluşma, Fkasko ürün ve hizmetleriyle uzman kadro ve yaygın bayi ağıyla hizmet veriyor.

Ford Aktif Yol Destek Asistanı (FAYDA) sayesinde sürücüler ve yolcular, yolda herhangi bir arıza veya kaza durumunda Yol Destek ve Çekici Hizmeti alabiliyor ve konaklama, ulaşımı kapsayan Alternatif Hizmetlere erişebiliyorlar. Ford müşterilerine özel hazırlanmış Fkasko hizmetini de içeren ‘Aktif Memnuniyet Sistemi’, ihtiyaç anında hızla Ford Otosan’ın yaygın bayi ağının uzman kadrolarını, Ford standartlarında onarımı ve orijinal parça garantisini müşterilerinin hizmetine sunuyor.

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