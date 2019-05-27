Ford 1.0 EcoBoost motora 11. Yılın Motoru Oscar’ı

Ford’un 1.0-litre EcoBoost motoru, Uluslararası Yılın Motor ve Aktarma Organı (IEPOTY) değerlendirmesi “150 PS altı” kategorisinde birinciliği elde etti. Sektörde ilk olarak silindir deaktivasyonu ile geliştirilen 1.0-litre EcoBoost böylece 11. IEPOTY ödülünü kazanmış oldu. Yüksek yakıt verimliliği ile 140 PS’ye kadar güç üretebilen, üç silindirli benzinli motorun, Ford’un yakında sunacağı hibrit modellerin elektriklendirilmiş aktarma organlarında önemli rol oynaması öngörülüyor.

Ford’un güçlü, verimli ve çok yönlü 1.0-litre EcoBoost motoru, “150 PS altı” kategorisinde 2019 Uluslararası Yılın Motor ve Aktarma Organı (IEPOTY) ödülünün sahibi oldu. IEPOTY jürisinin 31 ülkeden gelen 70 üyesinden toplam 145 puan alan Ford’un 1.0-litre EcoBoost motoru, rakiplerinin 26 puan önüne geçerek yarıştığı kategoride birinciliği kazandı. Hızlı tepki verme özelliği ve sunduğu sürüş keyfiyle dikkat çeken motor böylece 2012 yılında lanse edildiğinden bu yana kazandığı IEPOTY ödülü sayısını 11’e çıkardı.

140 PS’ye kadar güç üretebilen kompakt ve düşük sürtünmeli motor, Avrupa’da 2018 yılında satılan her 4 Ford modelinden 1’ine güç verdi. Bugüne kadar Fiesta hatchback aile otomobilinden Transit ailesine kadar 410 binden fazla araç bu motorla donatıldı.

Ford, bir süre önce Ford Focus’ta kullanılan 1.0 litre EcoBoost benzinli motoru, daha da verimli yakıt tüketimi sağlamak amacıyla üç silindirli bir motor için sektörde ilk silindir deaktivasyon sisteminin de aralarında bulunduğu çeşitli teknolojilerle iyileştirdi. Silindir kafası, yakıt enjeksiyonu ve emisyon kontrol sistemlerindeki önemli gelişmeler aynı zamanda temel EcoBoost turbo şarjı, yüksek basınçlı doğrudan yakıt enjeksiyonunu ve İkiz Bağımsız Değişken Kam Zamanlama teknolojilerini bütünlüyor. İyileştirilmiş motorun bu yıl daha fazla modelde sunulması planlanıyor.

Yollarda 1,6 milyon 1.0-litre EcoBoost var

1.0-litre EcoBoost’un, ilk IEPOTY ödülünden 7 yıl ve 11 ödül sonra bile kompakt benzinli motorlarda yeni standartlar belirlemeye devam ettiğini belirten Ford Avrupa Araştırma ve İleri Aktarma Organı Mühendisliği biriminin yöneticisi Carsten Weber, “Halen yollarda 1,6 milyon 1.0-litre EcoBoost motor seyahat ediyor ve biz hala potansiyelini açığa çıkarmaya devam ediyoruz. Merkezinde 1.0-litre EcoBoost’un yer aldığı yeni, daha yüksek yakıt verimliliğine sahip, elektriklendirilmiş aktarma organları yakında yollara çıkacak” diye konuştu.

EcoBoost yeni hibrit araçlarda yakıt verimliliğini artırırken sürüş keyfini bütünleyecek

Ford bu yılın başlarında büyük beğeni gören 1.0 litre EcoBoost motorun yeni Fiesta EcoBoost Hibrit ve Focus EcoBoost Hibrit modellerinde güçlü ve hızlı tepki veren aktarma organlarının bazını oluşturacağını ve yakıt verimliliğini daha da artırırken Ford'un sürüş keyfini bütünleyeceğini duyurmuştu.

Sofistike elektriklendirilmiş aktarma organlarında, kayışla harekete geçirilen entegre marş jeneratörü (BISG), standart alternatörün yerini alarak genellikle frenleme ve yavaşlayıp durma anında kaybedilen elektrik enerjisinin kurtarılıp depolanmasını ve 48 volt batarya kitinin şarj olmasını sağlıyor. Aynı zamanda motor olarak da hareket eden BISG, motorla kesintisiz entegre oluyor ve tork desteği sağlamak için depolanan enerjiyi kullanarak yakıt tasarrufunu maksimize etmek için benzinli motorlardan beklenen eforu azaltıyor. BISG ayrıca daha esnek ve bağlantılı sürüş deneyimi için özellikle düşük hızlarda daha etkili performans sunuyor. BISG, turbo şarjdaki gecikmeleri azaltmak suretiyle Ford mühendislerinin daha büyük bir turbo şarj kullanarak 1.0 litre EcoBoost motorun gücünü 155 PS’ye kadar yükseltebilmelerini sağlıyor.

Çok yönlü 1.0-litre EcoBoost motor, menzil kaygısı olmadan saf elektrikli sürüş yeteneği kazandırmak için sınıfında ilk Transit Custom Plug-In Hibrit van ve Tourneo Custom Plug-In Hibrit yolcu taşıyıcı modellerini destekleyecek. Transit Custom Plug-In Hibrit, çevre ve müşteriler açısından avantajlarını daha iyi anlamak amacıyla halen Londra’da test ediliyor. Yakında Valensiya (İspanya) ve Köln’de (Almanya) de testler başlayacak..

Ford 1.0 litre EcoBoost’un şimdiye kadar kazandığı IEPOTY ödülleri şöyle: