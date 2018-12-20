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Filo Yönetimi artık Praticar by Garenta’ya Emanet!

Yeni nesil araç kiralama şirketi Garenta, şirketlere özel bir hizmet geliştirdi. Praticar by Garenta adı verilen hizmet kapsamında, şirketlerin sahip oldukları araçlara ayda 808 TL’den başlayan fiyatlarla araç bakımından lastik değişimine, yol yardımdan trafik sigortasına kadar bir aracın ihtiyaç duyduğu tüm hizmetler veriliyor.

Filo Yönetimi artık Praticar by Garenta’ya Emanet!

Yeni nesil araç kiralama şirketi Garenta, şirketlere özel bir hizmet geliştirdi. Praticar by Garenta adı verilen hizmet kapsamında, şirketlerin sahip oldukları araçlara ayda 808 TL’den başlayan fiyatlarla araç bakımından lastik değişimine, yol yardımdan trafik sigortasına kadar bir aracın ihtiyaç duyduğu tüm hizmetler veriliyor.

20 Aralık 2018 Perşembe 12:53
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Filo Yönetimi artık Praticar by Garenta’ya Emanet!

Anadolu Grubu bünyesinde faaliyet gösteren Garenta, şirketlere özel geliştirdiği Praticar by Garenta hizmetiyle şirketlerin üzerindeki araç yönetimi operasyonunu üstleniyor. Praticar by Garenta, ayda 808TL’den başlayan fiyatlarla şirket araçlarının ihtiyaç duyduğu tüm işlemleri şirketlerin yerine gerçekleştiriyor.

Praticar by Garenta, ister bir araç ister yüzlerce araca sahip şirketlere ve bireylere bakım – onarım, araç muayenesi, lastik değişimi, yol yardım, hasarlı kaza sonrası araç tamiri, trafik sigortası, motorlu taşıtlar vergisi, müşavirlik gibi pek çok hizmeti ek tek bir çatı altında sağlıyor. Şirketler böylelikle, sahip oldukları araçlarla ilgili tüm işlemlerden kurtulmuş oluyor.

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Filo YönetimiPraticarGarenta
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