Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNCEL EKONOMİ OTOVİTRİN DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ LOJİSTİK
BİST
98496
ALTIN
186.138
DOLAR
4.6080
STERLİN
6.0987
EURO
5.3995

Fiat’tan süper teşvik fırsatı!

Fiat, Temmuz ayında da yaz aylarını yepyeni bir otomobille geçirmek isteyenlere fırsat yaratmaya devam ediyor. “Süper Teşvik Kampanyası” kapsamında Fiat Egea Ailesi ve Fiat Panda modellerinde 10 bin TL’lik hurda teşvikine ek olarak 5 bin TL indirim fırsatı sunulurken, Egea Ailesi modelleri ayda 999 TL’den başlayan taksitlerle ve 20 bin TL’ye 20 ay vadeyle 0,99 faizli kredi fırsatıyla satın alınabiliyor.

Fiat’tan süper teşvik fırsatı!

Fiat, Temmuz ayında da yaz aylarını yepyeni bir otomobille geçirmek isteyenlere fırsat yaratmaya devam ediyor. “Süper Teşvik Kampanyası” kapsamında Fiat Egea Ailesi ve Fiat Panda modellerinde 10 bin TL’lik hurda teşvikine ek olarak 5 bin TL indirim fırsatı sunulurken, Egea Ailesi modelleri ayda 999 TL’den başlayan taksitlerle ve 20 bin TL’ye 20 ay vadeyle 0,99 faizli kredi fırsatıyla satın alınabiliyor.

06 Temmuz 2018 Cuma 12:23
3520 Okunma
Fiat’tan süper teşvik fırsatı!

Fiat, Temmuz ayında devreye aldığı ‘Süper Teşvik Kampanyası’nda sunduğu 15 bin TL’ye varan fiyat avantajı ile fark yaratmaya devam ediyor. Temmuz ayı boyunca geçerli olacak kampanya kapsamında, Egea Ailesi ve Fiat Panda, 10 bin TL’lik hurda teşvikinin yanında 5 bin TL’lik ek indirim fırsatıyla satışa sunuluyor. Üstelik Egea Ailesi modelleri, ayda 999 TL’den başlayan taksitlerle ve 20 bin TL’ye 20 ay vadeyle 0,99 faizli kredi seçeneğiyle satın alınabiliyor.  

Fiat 500 Ailesinde sunulan avantajlar kapsamında, 500X modelinde Konfor ve Premium Paket ile metalik renk fiyat farkı alınmıyor; 2018 model 500L ve 500L Wagon modellerinde opsiyonel olarak sunulan açılır cam tavan, panoramik cam tavan, görüş paketi ve stil paketi donanımları hediye ediliyor. 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Geleceğin Akıllı Şehirlerini bu projeler oluşturacak
Geleceğin Akıllı Şehirlerini bu projeler oluşturacak
Türk halkı yerli otomobili bekliyor
Türk halkı yerli otomobili bekliyor
Honda Civic Type-R 3’üncü rekorunu Silverstone’da kırdı
Honda Civic Type-R 3’üncü rekorunu Silverstone’da kırdı
Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00pbx

    Copyright © by ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim