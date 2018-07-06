Fiat’tan süper teşvik fırsatı!

Fiat, Temmuz ayında devreye aldığı ‘Süper Teşvik Kampanyası’nda sunduğu 15 bin TL’ye varan fiyat avantajı ile fark yaratmaya devam ediyor. Temmuz ayı boyunca geçerli olacak kampanya kapsamında, Egea Ailesi ve Fiat Panda, 10 bin TL’lik hurda teşvikinin yanında 5 bin TL’lik ek indirim fırsatıyla satışa sunuluyor. Üstelik Egea Ailesi modelleri, ayda 999 TL’den başlayan taksitlerle ve 20 bin TL’ye 20 ay vadeyle 0,99 faizli kredi seçeneğiyle satın alınabiliyor.

Fiat 500 Ailesinde sunulan avantajlar kapsamında, 500X modelinde Konfor ve Premium Paket ile metalik renk fiyat farkı alınmıyor; 2018 model 500L ve 500L Wagon modellerinde opsiyonel olarak sunulan açılır cam tavan, panoramik cam tavan, görüş paketi ve stil paketi donanımları hediye ediliyor.