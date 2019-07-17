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Fiat’tan Samsun’da güvenli sürüş etkinliği!

Fiat Motor Sporları’nın düzenlediği ve PowerApp’in desteklediği “Egea Seni Piste Çağırıyor” etkinliğinin yeni durağı Samsun oldu. Hafta boyunca Birmot Samsun’a gelerek Egea Ailesi’nden diledikleri model ile test sürüşü gerçekleştiren yaklaşık 120 kişi, Egea Sedan’ın pist için özel olarak geliştirilen versiyonunu deneyimleme şansını yakaladı. Fiat’ın TOSFED ile birlikte Samsun Atatürk Stadı çevresinde hazırladığı özel parkurda gerçekleşen aktivite renkli görüntülere sahne olurken, katılımcılar güvenli sürüş teknikleri ile motor sporları konularında da bilgilendirildiler.

Fiat’tan Samsun’da güvenli sürüş etkinliği!

Fiat Motor Sporları’nın düzenlediği ve PowerApp’in desteklediği “Egea Seni Piste Çağırıyor” etkinliğinin yeni durağı Samsun oldu. Hafta boyunca Birmot Samsun’a gelerek Egea Ailesi’nden diledikleri model ile test sürüşü gerçekleştiren yaklaşık 120 kişi, Egea Sedan’ın pist için özel olarak geliştirilen versiyonunu deneyimleme şansını yakaladı. Fiat’ın TOSFED ile birlikte Samsun Atatürk Stadı çevresinde hazırladığı özel parkurda gerçekleşen aktivite renkli görüntülere sahne olurken, katılımcılar güvenli sürüş teknikleri ile motor sporları konularında da bilgilendirildiler.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 10:57
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Fiat’tan Samsun’da güvenli sürüş etkinliği!

Fiat Motor Sporları’nın düzenlediği “Egea Seni Piste Çağırıyor” etkinliği geçtiğimiz hafta sonu Samsun’da düzenlendi. Samsun Atatürk Stadı çevresinde hazırlanan özel bir parkurda gerçekleşen etkinliğe, yaklaşık 120 kişi katılım sağladı. Fiat Egea Sedan’ın motor sporlarında kullanılan 1.6 litrelik turbo beslemeli 180 HP’lik versiyonu ile slalom yarışına katılanlar, aktivite sonunda podyuma çıkarak, madalya ve sertifikalarını Fiat Motor Sporları Takım Direktörü Koray Kafkas; Fiat Bölge Müdürü Gani Şeren ve Birmot Samsun yetkililerinden aldı.

Egea Seni Piste Çağırıyor’da, Fiat’ın “Herkesin güvenli ve özgürce seyahat etme özgürlüğü olmalı” fikrinden yola çıkarak, fiziksel engelli bireyler için özel olarak hazırlanan otomobili de ilgi gördü. Etkinliğe katılan Samsunlu engelli bireyler, Fiat Motor Sporları tarafından geliştirilen engelli yarış otomobili ile güvenli sürüşün inceliklerini öğrenip; parkurda yer almanın keyfini çıkarttı. Renkli görüntülere sahne olan, en güçlü müzik platformlarından PowerApp’in destek verdiği aktivitede yakınlarına eşlik edenler de Fiat tarafından kurulan servis alanında etkinliği izleyerek keyifli vakit geçirdiler.

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