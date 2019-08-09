Fiat Professional’dan KDV kadar indirim desteği!





Hayatı ve ticareti kolaylaştıran ürün gamını, cazip alım seçenekleriyle buluşturan Fiat Professional, Ağustos ayında oldukça avantajlı kampanyalarla ticaretin ustalarının yanında olmayı sürdürüyor. ÖTV teşviklerinin sona ermesinin ardından, Fiat Professional, 2019 model yılına ait Fiat Ducato, Pratico, Doblo Cargo ve Fiorino Cargo modelleri için KDV kadar indirim desteği sağlıyor. Ayrıca, Tofaş’ta üretilerek dünyanın pek çok ülkesine ihraç edilen Fiat Fiorino ve Fiat Doblo’nun Combi versiyonlarında geçtiğimiz ay devreye alınan “ÖTV Bizden” kampanyası devam ederken, Fiorino’lar 69.900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.