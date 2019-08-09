Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 25°
açık
GÜNCEL EKONOMİ OTOVİTRİN DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ LOJİSTİK TURİZM EKOVİTRİN 2018 EKOVİTRİN 2019 İŞ DÜNYASI
BİST
99405
ALTIN
264.902
DOLAR
5.4853
STERLİN
6.6345
EURO
6.1516

Fiat Professional’dan KDV kadar indirim desteği!

Fiat Professional, Ağustos kampanyasıyla ses getiriyor. ÖTV teşviklerinin sona ermesinin ardından, 2019 model yılına ait Fiat Ducato, Pratico, Doblo Cargo ve Fiorino Cargo modelleri için KDV kadar indirim desteği sağlanıyor. Ayrıca Tofaş’ta üretilerek dünyanın pek çok ülkesine ihraç edilen Fiat Fiorino ve Fiat Doblo’nun Combi versiyonlarında, geçtiğimiz ay devreye alınan “ÖTV Bizden” Kampanyası devam ederken; Fiorino’lar 69.900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Fiat Professional’dan KDV kadar indirim desteği!

Fiat Professional, Ağustos kampanyasıyla ses getiriyor. ÖTV teşviklerinin sona ermesinin ardından, 2019 model yılına ait Fiat Ducato, Pratico, Doblo Cargo ve Fiorino Cargo modelleri için KDV kadar indirim desteği sağlanıyor. Ayrıca Tofaş’ta üretilerek dünyanın pek çok ülkesine ihraç edilen Fiat Fiorino ve Fiat Doblo’nun Combi versiyonlarında, geçtiğimiz ay devreye alınan “ÖTV Bizden” Kampanyası devam ederken; Fiorino’lar 69.900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

09 Ağustos 2019 Cuma 15:54
1239 Okunma
Fiat Professional’dan KDV kadar indirim desteği!


 

Hayatı ve ticareti kolaylaştıran ürün gamını, cazip alım seçenekleriyle buluşturan Fiat Professional, Ağustos ayında oldukça avantajlı kampanyalarla ticaretin ustalarının yanında olmayı sürdürüyor. ÖTV teşviklerinin sona ermesinin ardından, Fiat Professional, 2019 model yılına ait Fiat Ducato, Pratico, Doblo Cargo ve Fiorino Cargo modelleri için KDV kadar indirim desteği sağlıyor.  Ayrıca, Tofaş’ta üretilerek dünyanın pek çok ülkesine ihraç edilen Fiat Fiorino ve Fiat Doblo’nun Combi versiyonlarında geçtiğimiz ay devreye alınan “ÖTV Bizden” kampanyası devam ederken, Fiorino’lar 69.900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ŠKODA’dan sıfır faizli Superb ve Octavia fırsatları
ŠKODA’dan sıfır faizli Superb ve Octavia fırsatları
Vespa’dan yaz aylarına özel fırsatlar!
Vespa’dan yaz aylarına özel fırsatlar!
Renault’dan 1.500TL’den başlayan taksitler ve sıfır faiz fırsatı
Renault’dan 1.500TL’den başlayan taksitler ve sıfır faiz fırsatı
Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim