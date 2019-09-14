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Fiat Professional’dan Eylül Kampanyası

Fiat Professional, ÖTV ve KDV indirimleriyle ses getiriyor. Tofaş’ta üretilen ve dünyanın pek çok noktasına ihraç edilen Fiorino ve Doblo’nun Combi versiyonlarında, geçtiğimiz aylarda devreye alınan “ÖTV Bizden Kampanyası” bu ay da devam ediyor. 2019 model yılına ait Doblo Cargo, Fiorino Cargo, Pratico ile 2018-2019 model yıllarına ait Ducato’larda ise KDV kadar indirim desteği sağlanıyor.

Fiat Professional’dan Eylül Kampanyası

Fiat Professional, ÖTV ve KDV indirimleriyle ses getiriyor. Tofaş’ta üretilen ve dünyanın pek çok noktasına ihraç edilen Fiorino ve Doblo’nun Combi versiyonlarında, geçtiğimiz aylarda devreye alınan “ÖTV Bizden Kampanyası” bu ay da devam ediyor. 2019 model yılına ait Doblo Cargo, Fiorino Cargo, Pratico ile 2018-2019 model yıllarına ait Ducato’larda ise KDV kadar indirim desteği sağlanıyor.

14 Eylül 2019 Cumartesi 12:00
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Fiat Professional’dan Eylül Kampanyası

Fiat Professional, Eylül ayında düzenlediği satış kampanyasıyla ticaretin ustalarının yanında olmayı sürdürüyor. Ay boyunca, tercihini 2019 model yılına ait Doblo Cargo, Fiorino Cargo, Pratico ve 2018-2019 model yıllarına ait Ducato’lar için KDV kadar indirim desteği sağlanıyor.

Ayrıca Tofaş’ta üretilerek dünyanın pek çok ülkesine ihraç edilen Fiat Fiorino ve Fiat Doblo’nun Combi versiyonlarında, geçtiğimiz aylarda devreye alınan “ÖTV Bizden Kampanyası” da tüm hızıyla devam ediyor.  Modern ve dinamik dış tasarımının yanında; teknolojik donanımlarıyla da işini bilenlerin gözdesi Fiorino ise kampanya dahilinde 71.900 TL’den başlayan ulaşılabilir fiyatıyla satışa sunuluyor.

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