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Fiat Professional’dan “En Uzun Gece” Kampanyası!

Fiat Professional, yılın en uzun gecesine özel kaçırılmayacak bir kampanyayı hayata geçiriyor. Ticaretin erbapları,  31 Aralık tarihine kadar geçerli olacak kampanya kapsamında, Fiat Doblo Combi ve Fiat Fiorino Combi modellerinde mevcut aracıyla şimdiye kadar yaptığı kilometre kadar 10 bin TL’ye varan indirim fırsatını yakalıyor.

Fiat Professional’dan “En Uzun Gece” Kampanyası!

Fiat Professional, yılın en uzun gecesine özel kaçırılmayacak bir kampanyayı hayata geçiriyor. Ticaretin erbapları,  31 Aralık tarihine kadar geçerli olacak kampanya kapsamında, Fiat Doblo Combi ve Fiat Fiorino Combi modellerinde mevcut aracıyla şimdiye kadar yaptığı kilometre kadar 10 bin TL’ye varan indirim fırsatını yakalıyor.

21 Aralık 2018 Cuma 11:35
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Fiat Professional’dan “En Uzun Gece” Kampanyası!

Fiat Professional, Aralık ayında kaçırılmayacak bir kampanyayı hayata geçiriyor. Yılın en uzun gecesi 21 Aralık’a özel olarak hazırlanan ve 31 Aralık akşamına kadar sürecek kaçırılmayacak fırsatta Fiat sahipleri, Fiat Doblo Combi ve Fiat Fiorino Combi modellerinde, mevcut araçlarıyla şimdiye kadar yaptıkları kilometre kadar indirim imkanı yakalıyor.

Kampanyada 100 bin km’ye kadar yol kat eden tüm araç sahiplerine 2 bin TL’lik indirim uygulanırken, araç sahiplerine sırasıyla 100.001-150.000 km için 4 bin TL, 150.001-200.000 km için 6 bin TL, 200.001-250.000 km için 8 bin TL, 250.000 km üzeri içinse tam 10 bin TL indirim sağlanıyor.

Anahtar Kelimeler:
FiatEn Uzun Gece
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