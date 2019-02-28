Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
açık
GÜNCEL EKONOMİ OTOVİTRİN DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ LOJİSTİK TURİZM EKOVİTRİN 2018 EKOVİTRİN 2019
BİST
104974
ALTIN
225.449
DOLAR
5.3223
STERLİN
7.0740
EURO
6.0535

FİAT PANDA CITY CROSS TÜRKİYE'DE

Fiat Panda’nın, yeni SUV gövde seçeneği “City Cross” Türkiye’de satışa sunuldu. Şehir içinde hayatı kolaylaştıran kompakt yapısı ve yenilenmiş görünümüyle dikkat çeken ekonomik SUV Panda City Cross’a 80 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla sahip olunabiliyor.

FİAT PANDA CITY CROSS TÜRKİYE'DE

Fiat Panda’nın, yeni SUV gövde seçeneği “City Cross” Türkiye’de satışa sunuldu. Şehir içinde hayatı kolaylaştıran kompakt yapısı ve yenilenmiş görünümüyle dikkat çeken ekonomik SUV Panda City Cross’a 80 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla sahip olunabiliyor.

28 Şubat 2019 Perşembe 10:20
2021 Okunma
FİAT PANDA CITY CROSS TÜRKİYE'DE

Fiat’ın şehir otomobili Panda’nın yeni SUV gövde seçeneği City Cross otomobil severlerle buluşuyor. Son 14 yıl üst üste Avrupa’nın en çok tercih edilen şehir otomobili olma başarısına ulaşan Panda, son yıllarda popülerlik kazanan SUV karakterine sahip otomobiller arasında şehir için kullanıma uygun kompakt tasarımı, ürün özellikleri ve ekonomikliği ile dikkat çekiyor.

Şehir içinde kullanımı kolay ve çevik bir karakter sergileyen Panda City Cross, yerden yüksekliği, hafif arazi şartlarıyla başa çıkabilen yeni ön ve arka tampon tasarımı ve tavan rayları ile tam bir SUV görünümü sunuyor. Panda City Cross, yüksek yapısı ve 5 kapılı olması sayesinde yolcularına ferah ve geniş bir yaşam alanı sunuyor. Panda City Cross’un dikkat çeken standart donanımları arasında LED gündüz farları, ön sis farları, direksiyondan kumanda edilebilen Bluetooth bağlantılı Uconnect sistemi, 15 inç jantlar ve 6 adet hava yastığı yer alıyor.

Kompakt boyutları, çevikliği ve göz alıcı renk seçenekleri ile şehrin caddelerinde tüm dikkatleri üzerine çekecek olan Panda City Cross’ta, rüştünü ispatlamış 1,2 litrelik 69 HP gücünde yüksek verimliliğe sahip benzinli Fire motor görev yapıyor. Türkiye’deki ekonomik SUV alternatiflerinden biri olarak öne çıkan Panda City Cross, 80 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Anahtar Kelimeler:
Fiat PandaCity CrossOtomotiv
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mercedes-Benz en yeni teknolojilerini sergiledi
Mercedes-Benz en yeni teknolojilerini sergiledi
PIRELLI ICE ZERO 2 LASTİKLER İLHAM KAYNAĞI OLDU
PIRELLI ICE ZERO 2 LASTİKLER İLHAM KAYNAĞI OLDU
OTONOM ARAÇLAR SİBER SALDIRIYA KARŞI KENDİNİ SAVUNACAK
OTONOM ARAÇLAR SİBER SALDIRIYA KARŞI KENDİNİ SAVUNACAK
Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim