Fiat 500F New York Moma'da

1957 yılında yollarla buluşan Fiat 500, efsaneleşmiş F modeliyle New York’un en prestijli çağdaş sanat müzelerinden Modern Sanatlar Müzesi - MoMA’nın “The Value of Good Design/İyi Tasarımın Değeri” sergisinde boy göstermek için gün sayıyor. Geçen yıl müzenin kalıcı koleksiyonu arasına giren Fiat 500F bu defa, 10 Şubat – 27 Mayıs 2019 tarihleri arasında MoMA’da düzenlenecek olan, The Value of Good Design isimli sergide teşhir edilecek. MoMA’daki gösterimde 1957’den 1975’ye kadar 4 milyon adetten fazla üretilmiş 500 serilerinin en popüleri olan 500F yer alacak.

Büyük karoserli aile otomobillerinin ön planda olduğu 50'li yıllarda minimalist yaklaşımıyla kısa sürede fark yaratan 500, 61 yıl önce yenilikçi ve sempatik özellikleriyle otomotiv dünyasına yepyeni bir soluk getirmişti.

“Cinquecento” olarak da bildiğimiz 500, 1927 yılında Fiat Ailesi’ne katılan, mühendis ve aynı zamanda tasarımcı olan Dante Giacosa tarafından, arka motorlu, ekonomik, kompakt bir şehir otomobili olarak tasarlandı. Model, küçük dış boyutlarına rağmen 4 kişilik iç hacmi ile büyük beğeni topladı. Bu beğeni 2007 yılından bu yana 2 milyonun üzerinde otomobil sürücüsünün gönlünü kazanan yeni nesil Fiat 500’de de devam etti. Günümüz 500’ü de tıpkı efsane haline gelmiş kült 500 modelleri gibi, Car of the Year (Yılın Otomobili), Compasso d'oro gibi prestijli pek çok ödülün sahibi oldu.

“İyi Tasarımın Değeri”

The Value of Good Design sergisi ev mobilyasından aksesuara, seramikten cama, elektronikten, sporcu malzemeleri, oyuncaklar ve grafiklere kadar oluşan geniş bir seçki ile, ulaşılabilir “İyi Tasarımı” bir kez daha gözler önüne sermeyi hedefliyor. Sergide, 500F modelinin de iyi bir örneği olduğu “İyi Tasarım” akımının, 2. Dünya Savaşı’nı takip eden yıllarda, sosyal ve ekonomik yapılanmanın yanı sıra teknolojik gelişmenin bir göstergesi olarak benimsendiği görülecek. Sergi aynı zamanda günümüzdeki “İyi Tasarımın” ne olduğuna dair soru ve saptamaları da gözler önüne serecek.