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Ferrari’ye Premium Servis Hizmeti!

Dünyanın en önemli otomobil üreticilerinden, İtalyan efsanesi Ferrari dünya genelinde 60’tan fazla ülkede 180 resmi satış ve servis noktası ile temsil edilirken, Türkiye’de ise 2005 yılından bu yana Tofaş çatısı altındaki Fer Mas tarafından satış ve satış sonrası faaliyetlerini sürdürüyor. Fer Mas satış sonrası servis hizmeti kapsamında, 2012 model yılı ve üzeri tüm Ferrari modellerinde sunduğu 7 yıllık ücretsiz bakım paketiyle dikkat çekiyor. Üstelik dileyen Ferrari kullanıcıları, “New Power” paketi ile 90 bin km’ye kadar yol kat etmiş otomobillerini, 15 yaşına kadar garanti kapsamına alabiliyor.

Ferrari’ye Premium Servis Hizmeti!

Dünyanın en önemli otomobil üreticilerinden, İtalyan efsanesi Ferrari dünya genelinde 60’tan fazla ülkede 180 resmi satış ve servis noktası ile temsil edilirken, Türkiye’de ise 2005 yılından bu yana Tofaş çatısı altındaki Fer Mas tarafından satış ve satış sonrası faaliyetlerini sürdürüyor. Fer Mas satış sonrası servis hizmeti kapsamında, 2012 model yılı ve üzeri tüm Ferrari modellerinde sunduğu 7 yıllık ücretsiz bakım paketiyle dikkat çekiyor. Üstelik dileyen Ferrari kullanıcıları, “New Power” paketi ile 90 bin km’ye kadar yol kat etmiş otomobillerini, 15 yaşına kadar garanti kapsamına alabiliyor.

27 Nisan 2018 Cuma 13:51
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Ferrari’ye Premium Servis Hizmeti!

Efsanevi İtalyan markası Ferrari, performans, inovasyon, teknoloji, tasarım ve sürüş keyfi açısından mükemmeliyet ve özgünlüğün temsilcisi olan tüm modellerini İtalya-Maranello’daki fabrikasında üretirken, dünyada 60’tan fazla ülkede, toplam 180 resmi yetkili satıcı/servis ağıyla temsil ediliyor. Ülkemizde ise 2005 yılından bu yana Tofaş çatısı altındaki Fer Mas tarafından temsil edilen Ferrari, satış sonrası servis hizmetleri sürecinde de fark yaratıyor. 2012 model yılı ve üzeri tüm otomobillerinde sunduğu 7 yıllık ücretsiz bakım paketiyle dikkat çeken servis hizmetleri sayesinde Ferrari sahipleri, araçlarını keyifle kullanırken yakıt giderleri ve kullanıma bağlı aşınan parçaların yenilenmesi dışında (lastik, fren balatası vb.) bir masraf ödemiyor. Servis hizmeti, Fer Mas tarafından yılda 1 veya her 20 bin km’de bir, toplam 7 bakım programı tamamlanacak şekilde gerçekleştiriliyor. Üstelik üretici firma Ferrari tarafından resmi, ücretsiz bakım programı kapsamında belirtilmiş tüm filtreler, fren hidroliği, yağlar, sıvılar ve motor kayışları da Fer Mas tarafından işçilik bedelleri pakete dahil olmak üzere yenileniyor. Ayrıca otomobilin sahibi değişse dahi, 7 yıllık ücretsiz bakım paketi programı aynı şekilde devam ederken, dileyen kullanıcılar “New Power” garanti paketini satın alarak, 90 bin km’yi aşmamış otomobilleri için, her yıl yenileme şartıyla, otomobilin 15 yaşına kadar, motor, şanzıman ve birçok elektronik aksamının garantisini uzatabiliyor. Bu sayede, yıllar geçse bile, bir Ferrari sahibi olmak sorunsuz kullanım eşliğinde eşsiz bir deneyim olmaya devam ediyor.

Hem Ferrari hem de Maserati için servis hizmetleri veren Fer Mas satış sonrası hizmetler ekibi, İtalya’da sürekli olarak aldıkları teorik ve uygulamalı eğitimlerle birlikte yüksek el işçiliği, bilgi dağarcığı ve becerileriyle dikkat çekerken, Armutlu’da yer alan tesise yılda ortalama 400 Ferrari, 1200 de Maserati girişi gerçekleşiyor.

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