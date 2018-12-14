banner309
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
parçalı bulutlu
GÜNCEL EKONOMİ OTOVİTRİN DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ LOJİSTİK EKOVİTRİN 2018
BİST
90529
ALTIN
213.658
DOLAR
5.3738
STERLİN
6.7554
EURO
6.0725

Ferrari SP3JC Ortaya Çıktı!

Ferrari, kişiye özel bir modelini daha sahibine teslim etti. 50’li ve 60’lı yıllardaki efsanevi V12 motorlu Spider modellerinden ilham alınarak geliştirilen ve kullanıcısının talepleri doğrultusunda sadece bir adet üretilen SP3JC, tam 780 HP güç üreten V12 motoru ve aerodinamik özellikleriyle ön plana çıkıyor.

Ferrari SP3JC Ortaya Çıktı!

Ferrari, kişiye özel bir modelini daha sahibine teslim etti. 50’li ve 60’lı yıllardaki efsanevi V12 motorlu Spider modellerinden ilham alınarak geliştirilen ve kullanıcısının talepleri doğrultusunda sadece bir adet üretilen SP3JC, tam 780 HP güç üreten V12 motoru ve aerodinamik özellikleriyle ön plana çıkıyor.

14 Aralık 2018 Cuma 15:34
1268 Okunma
Ferrari SP3JC Ortaya Çıktı!

İtalyan spor otomobil devi Ferrari, sadece bir adet ve kullanıcısının talepleri doğrultusunda kişiye özel olarak üretilen roadster modeli SP3JC’yi görücüye çıkardı. Ferrari’nin, 1950 ve 1960 yıllarında üretilen efsanevi V12 motorlu Spider modellerinden ilham alınan SP3JC, Ferrari Stil Merkezi’nde iki yıllık bir çalışmanın sonunda yeniden yorumlanarak, Ferrari koleksiyoneri ve müşterisi olan kullanıcısının beğenisine sunuldu. 780 HP güç üreten motoruyla markanın V12 mirasını devam ettiren Ferrari SP3JC, tasarımındaki detaylar, özel çizgileri ve eşsiz rengiyle dikkatleri üzerine çekiyor.

F12tdf şasisi üzerinde geliştirilen Ferrari SP3JC, dinamik ve oldukça iddialı tasarım çizgileriyle göz dolduruyor. SP3JC’nin ön tarafında bulunan hava çıkışları, ön ızgarası ve keskin tasarıma sahip farlarıyla tamamlanırken, aracın arka kısmında yer alan yatay kesikler kaslı bir görünüş sergiliyor. Ferrari SP3JC’nin sportif yapısı, 780 HP’lik V12 motoru ön plana çıkaran ayrılmış camlarla, parlatılmış alüminyum dış yakıt kapağı ve tek parça karbon fiberden oluşan koltuk arkası barlar gibi belirgin detaylar ile de öne çıkıyor.

Son Güncelleme: 14.12.2018 15:53
Anahtar Kelimeler:
ArabaSp3jcFerrari
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yeni Suzuki Swift sizlerle
Yeni Suzuki Swift sizlerle
Güvenlik Testlerinden 5 Yıldız Aldı
Güvenlik Testlerinden 5 Yıldız Aldı
Sebastien Loeb, Hyundai’de
Sebastien Loeb, Hyundai’de
Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim