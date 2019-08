Ferrari Portofino, ödüle doymuyor!

Araç ağırlığını düşürme noktasındaki en büyük yeniliklerin ve başarıların ödüllendirildiği Enlighten Award 2019 ödülünü Ferrari Portofino kazandı. Best Cars 2018/2019 ödüllerinde “Yılın En İyi Cabrio Otomobili” ünvanını alan ve Red Dot 2018 Tasarım Ödülleri’nde “Best of the Best” (En İyinin de İyisi) ödülüne layık görülen Ferrari Portofino, Enlighten Award 2019 ile estetik ve performansın ardından inovatif başarısını da bir ödülle tescil etmiş oldu.