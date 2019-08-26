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Ferrari, klasik otomobil kavramını yeniden tanımlıyor!

Ferrari “Classiche Orijinallik Sertifikası” ile klasik ve neo klasik otomobil kavramına değer katıyor. Ferrari sahipleri veya bir Ferrari’ye sahip olmak isteyenler; Officina Ferrari Classiche Atölyeleri’nde gerçekleştirilen orijinallik testlerinin ardından sunulan sertifikayla otomobillerinin orijinalliğini teminat altına almış oluyorlar. ‘Gerçek Klasik' olarak kabul edilen özel seriler için ayrı bir önem taşıyan Classiche Orijinallik Sertifikası, en az 20 yıl önce üretilen tüm Ferrari yol modelleri ve üretim yıllarına bakılmaksızın Ferrari’nin F1, Spor ve Spor Prototip modelleri için veriliyor.

Ferrari, klasik otomobil kavramını yeniden tanımlıyor!

Ferrari “Classiche Orijinallik Sertifikası” ile klasik ve neo klasik otomobil kavramına değer katıyor. Ferrari sahipleri veya bir Ferrari’ye sahip olmak isteyenler; Officina Ferrari Classiche Atölyeleri’nde gerçekleştirilen orijinallik testlerinin ardından sunulan sertifikayla otomobillerinin orijinalliğini teminat altına almış oluyorlar. ‘Gerçek Klasik' olarak kabul edilen özel seriler için ayrı bir önem taşıyan Classiche Orijinallik Sertifikası, en az 20 yıl önce üretilen tüm Ferrari yol modelleri ve üretim yıllarına bakılmaksızın Ferrari’nin F1, Spor ve Spor Prototip modelleri için veriliyor.

26 Ağustos 2019 Pazartesi 18:01
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Ferrari, klasik otomobil kavramını yeniden tanımlıyor!

Ferrari, hali hazırda kullanılmakta olan ve tamamen orijinal parçalara sahip otomobillerine verdiği “Classiche Orijinallik Sertifikası” ile klasik otomobil kavramını bir üst düzeye taşıyor. Officina Ferrari Classiche Atölyeleri’nde gerçekleştirilen kontrol testlerinin ardından sunulan bu sertifikayla, otomobillerin fabrika çıkış orijinalliğini de teminat altına alınmış oluyor. Doğrudan Ferrari'den veya dünyanın dört bir yanında bulunan 70'den fazla resmi Officina Ferrari Classiche atölyelerinden talep edilebilen sertifika, Ferrari Classiche uzmanlarının şasi, motor, şanzıman, süspansiyon fren, tekerlek, karoser ve araç içerisinde yapılan detaylı incelemeler sonucunda araç orijinalliğinin netliğe kavuşmasının ardından hazırlanıyor. Böylelikle sahip olunan veya satın alınmak istenen aracın orijinalliğinin doğrulanması adına bir Ferrari garantisi sunulmuş oluyor.

Parçalar bire bir kontrol ediliyor

1947 yılından bu yana üretilen her bir otomobile ait montaj şemalarının özenle korunduğu orijinal Ferrari arşivine başvuran uzmanlar, parçalar üzerinde yapılan bire bir incelemeler sonucunda ilgili otomobilin fabrikanın orijinal proje ve üretimine uygunluğunu belirliyorlar. Eğer Ferrari’de orijinal olmayan parça tespit edilirse orijinali ile değiştirilmesi, parça yoksa aslına uygun olarak yeniden üretilmesi gerçekleşebiliyor. Bu müdahaleyi talep eden müşteriler, aynı zamanda otomobilin orijinalliğini koruyup değerini arttıran özel bir restorasyon hizmeti de almış oluyorlar. Özellikle ‘Gerçek Klasik' olarak kabul edilen özel seriler için geçerli olan Classiche Orijinallik Sertifikası, en az 20 yıl önce üretilen tüm Ferrari yol modelleri ve üretim yıllarına bakılmaksızın Ferrari’nin F1, Spor ve Spor Prototip modelleri için veriliyor.

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