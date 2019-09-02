Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 25°
az bulutlu
GÜNCEL EKONOMİ OTOVİTRİN DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ LOJİSTİK TURİZM EKOVİTRİN 2018 EKOVİTRİN 2019 İŞ DÜNYASI
BİST
98343
ALTIN
285.895
DOLAR
5.8115
STERLİN
7.0170
EURO
6.3728

Euro NCAP’den çevreci NISSAN LEAF’e 5 yıldız

Avrupa Yeni Otomobil Değerlendirme programı Euro NCAP’in, temiz hava ve enerji verimliliği inisiyatifi Yeşil NCAP’in değerlendirme kriterlerine göre test edilen yeni NISSAN LEAF, sınıfının öncüsü çevreci özellikleriyle testlerde tam not aldı.

Euro NCAP’den çevreci NISSAN LEAF’e 5 yıldız

Avrupa Yeni Otomobil Değerlendirme programı Euro NCAP’in, temiz hava ve enerji verimliliği inisiyatifi Yeşil NCAP’in değerlendirme kriterlerine göre test edilen yeni NISSAN LEAF, sınıfının öncüsü çevreci özellikleriyle testlerde tam not aldı.

02 Eylül 2019 Pazartesi 11:22
1239 Okunma
Euro NCAP’den çevreci NISSAN LEAF’e 5 yıldız

Dünyanın en çok satan elektrikli aracı NISSAN LEAF, emisyonsuz teknolojisi sayesinde, Euro NCAP’in Temiz Hava Testlerinden 10 üzerinden 10 puan alarak çevre dostu özelliğini bir kez daha tescilledi. Ayrıca yüzde 100 elektrikli güç aktarım mekanizmasıyla NISSAN LEAF; otobanda, fazla yükle gerçekleştirilen Enerji Verimlilik Testlerinin hepsinden 10 üzerinden 8,5 puan alarak yüksek bir performans gösterdi.

Euro NCAP’in bu sonucu, bünyesinde olağanüstü güvenlik standartları barındıran yeni NISSAN LEAF’in, elektrikli araç alanında gerçek bir öncü olduğunu ve kullanıcıların NISSAN Intelligent Mobility (NIM) vizyonuna tam olarak güvenebileceğini gösteriyor.

NIM’in ikonu olan NISSAN LEAF, otomobillerin çalışma, sürüş ve topluma entegre edilme şekillerindeki değişime öncülük ediyor ve sürücülere daha güvenilir bir sürüş deneyimi sunuyor. NISSAN’ın Akıllı Sürüş teknolojisinin somut örneklerinden biri olan yenilikçi E-Pedal sayesinde NISSAN LEAF, sürücülere sadece tek bir pedal kullanarak hızlanabildikleri, fren yapabildikleri ve aracı tamamen durdurabildikleri sürüş deneyimi sunuyor. Bu sayede sürüş esnasında verimlilik, konfor ve rahatlığı maksimum seviyeye çıkarıyor.

Son Güncelleme: 02.09.2019 16:10
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
OİB, Türk otomotiv sektöründeki yenilikleri Rusya’da tanıttı
OİB, Türk otomotiv sektöründeki yenilikleri Rusya’da tanıttı
NISSAN ve Europcar’dan iş birliği
NISSAN ve Europcar’dan iş birliği
SEAT’ın geleceğini şekillendiren beş konsept otomobil
SEAT’ın geleceğini şekillendiren beş konsept otomobil
Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim