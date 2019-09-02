Euro NCAP’den çevreci NISSAN LEAF’e 5 yıldız

Dünyanın en çok satan elektrikli aracı NISSAN LEAF, emisyonsuz teknolojisi sayesinde, Euro NCAP’in Temiz Hava Testlerinden 10 üzerinden 10 puan alarak çevre dostu özelliğini bir kez daha tescilledi. Ayrıca yüzde 100 elektrikli güç aktarım mekanizmasıyla NISSAN LEAF; otobanda, fazla yükle gerçekleştirilen Enerji Verimlilik Testlerinin hepsinden 10 üzerinden 8,5 puan alarak yüksek bir performans gösterdi.

Euro NCAP’in bu sonucu, bünyesinde olağanüstü güvenlik standartları barındıran yeni NISSAN LEAF’in, elektrikli araç alanında gerçek bir öncü olduğunu ve kullanıcıların NISSAN Intelligent Mobility (NIM) vizyonuna tam olarak güvenebileceğini gösteriyor.

NIM’in ikonu olan NISSAN LEAF, otomobillerin çalışma, sürüş ve topluma entegre edilme şekillerindeki değişime öncülük ediyor ve sürücülere daha güvenilir bir sürüş deneyimi sunuyor. NISSAN’ın Akıllı Sürüş teknolojisinin somut örneklerinden biri olan yenilikçi E-Pedal sayesinde NISSAN LEAF, sürücülere sadece tek bir pedal kullanarak hızlanabildikleri, fren yapabildikleri ve aracı tamamen durdurabildikleri sürüş deneyimi sunuyor. Bu sayede sürüş esnasında verimlilik, konfor ve rahatlığı maksimum seviyeye çıkarıyor.