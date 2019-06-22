En sorunsuz marka yine Hyundai

Hyundai, üst üste iki yıl en sorunsuz ikinci marka seçildi.

Ayrıca, tüm markalar arasında da üçüncü sıradaki yerini korudu.

Santa Fe ise J.D Power’ın ilk kalite raporunda en iyi SUV model seçildi.

Her 100 araçta ortaya çıkan sorunları ölçerek değerlendirme yapan kuruluş, sekiz ayrı kategoride araç sahiplerine 233 farklı soru sordu. Araç sahiplerinden gelen geri bildirimlere ve servis kayıtlarına göre yapılan derecelendirmede, ilgili marka ve modelin ne kadar sorunlu olup olmadığına üst düzey uzmanlar tarafından karar veriliyor. Bu son araştırmada toplam 76.256 araç sahibinin görüşlerine yer verilirken 32 marka, 191 model ve 142 montaj hattından derlenen veriler de mercek altına alındı.

Model segmentlerinde ise Hyundai Yeni Santa Fe, en sorunsuz orta ölçekli SUV ödülünü kazandı. Hyundai’nin diğer başarılı modelleri Tucson, Elantra, Accent ve Veloster da kendi segmentlerinde ikinci sırada yer aldı. Modellerin Multimedya-Navigasyon, Mobil sistemleri ve koltukları rakiplerine göre daha sorunsuz olarak öne çıkarken ayrıca tasarım kusurları da çok düşük seviyede kaldı.

Hyundai Motor Amerika Müşteri İlişkileri Başkan Yardımcısı Barry Ratzlaff, “Saygın IQS çalışmasındaki performansımız ve kaliteye olan bağlılığımız, tasarım, mühendislik, üretim, servis, saha ekipleri ve bayi ortaklarımız dahil olmak üzere tüm şirketimizin müşterilerimize ne kadar önem verdiğinin bir kanıtıdır. Bu alanda liderliğimizi sürdürmekten dolayı gurur duyuyoruz ve araçlarımızın kalitesini sürekli olarak iyileştirmekten de asla vazgeçmeyeceğiz” dedi.