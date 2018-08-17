En Hızlı Alfa Romeo Stelvio Türkiye’de!

Köklü geçmişi ile otomotiv tarihine damga vuran Alfa Romeo'nun modern temsilcisi Stelvio, Quadrifoglio modeliyle fark yaratmaya devam ediyor. Premium SUV segmentinde dengeleri değiştirecek tasarım özellikleri, dinamik sürüş karakteri ve güçlü motoruyla dikkat çeken Stelvio Quadrifoglio’da, alüminyum monoblok güç aktarma mekanizmasıyla Ferrari’nin teknik bilgilerinden ilham alınarak, Alfa Romeo tarafından geliştirilen 2,9 litrelik çift turbo beslemeli, 510 HP gücündeki V6 motor görev yapıyor. Stelvio Quadrifoglio, 0’dan 100 km/s hıza sadece 3,8 saniyede ulaşıyor.

Alfa Romeo Marka Direktörü Sinan Saip Bel, Alfa Romeo’nun sportif SUV’u ile ilgili olarak yaptığı değerlendirmede, “Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio, otomotiv dünyasında iz bırakacak çok özel bir otomobil. Sahip olduğu teknoloji ve mühendislikle süper spor otomobiller arasında kendini ayrıştırabiliyor. Stelvio Quadrifoglio’yu Türkiye’ye gelir gelmez ilk sahibine teslim ettik” açıklamasında bulundu.

Kalbinde 510 HP güç yatıyor

Alfa Romeo tarihinin ilk SUV modeli olan Alfa Romeo Stelvio'nun ateşli Quadrifoglio versiyonu, 50:50 ağırlık dağılımı, kompozit karbon fiber malzemelerle üretilen hafif karoseri ve dört tekerlekten çekiş sistemiyle dikkat çekiyor. Ferrari’nin teknoloji ve mühendislik deneyimi ile geliştirilen Stelvio Quadrifoglio'da, 2.9 litre, Twin-Turbo V6 motor görev alırken, tam 510 HP’lik güç üretiyor. Stelvio Quadrifoglio 0’dan 100 km’ye hızlanmasını 3,8 saniyede tamamlayarak olağanüstü bir performans ortaya koyuyor. Sınıfının litre başına en fazla güç üreten 24 supaplı motoruyla işbirliği yapan 8 ileri otomatik şanzıman, “Yarış” modunda sadece 150 milisaniye gibi rekor bir sürede vites değişimi gerçekleştirirken, Q4 dört tekerlekten çekiş sistemiyle birlikte gücü dört tekerleğe birden aktarıyor. Normal koşullarda Q4 çekiş sistemi tüm torku arka aksa aktarırken, limitlerde ön ve arka aks arasında yüzde 50 denge sağlayabiliyor. Özel AlfaLinkTM adaptif süspansiyon sistemiyle yol tutuş kabiliyeti mükemmele yakın olan Stelvio Quadrifoglio'yu durdurma görevini ilk olarak Giulia’da görülen, Alfa Romeo markasına özgü yenilikçi elektromekanik Entegre Fren Sistemi (IBS) üstleniyor.

Genlerinde hafiflik var

İsmini İtalya'nın en yüksek dağ geçidi olan Passo dello Stelvio'dan alan Stelvio Quadrifoglio, kendisini sınıfının en iyi performansa sahip SUV’u yapan iki özelliğe sahip: 1830 kg’lik boş ağırlığıyla bu model, kategorisindeki en iyi ağırlık/güç oranına (3.6 kg/HP) ve en iyi spesifik güce sahip (176 HP/l). Stelvio Quadrifoglio iki aks arasındaki mükemmel ağırlık dağılım sayesinde mükemmel sürüş keyfi sunuyor.

Safkan Alfa Romeo tasarımı

Yüzyılı aşkın bir tasarım geleneğinin mirasçısı Alfa Romeo Stelvio, 470 cm uzunluk, 216 cm genişlik ve 168 cm yükseklik verileriyle oldukça geniş ve ferah bir yaşam alanını, kompakt boyutlarla bir araya getiriyor. Muntazam karoser orantılarıyla gerçek bir sanat eseri olan Stelvio Quadrifoglio'da, aşağıya kadar uzanan radyatör ızgarasına sahip karakteristik burun tasarımı İtalyan markanın aidiyetine vurgu yapıyor. Önden arkaya doğru yükselerek güçlenen omuz çizgisiyle belirgin çamurluk kuşakları kaslı ve güçlü bir görünüm sunarken, kapı üzerindeki çizgiler de dinamik görünümü perçinliyor. Fren sistemini soğutma görevini de aynı zamanda üstlenen geniş hava girişlerine sahip ön tampon ve aerodinamik özellikleri iyileştiren arka tampon ile dört egzoz çıkışı da Quadrifoglio'nun kalbindeki ateşi dışa vuruyor.

Dinamik sürüşleri destekleyen iç mekân

Alfa Romeo Stelvio seçkin ve kaliteli malzemelerle bezenmiş iç mekânıyla orta boy premium SUV dünyasında fark yaratıyor. Dış tasarımda olduğu gibi iç tasarımda da şık detaylar ve sportif tatlar öne çıkıyor. Kaliteli malzemelerle ve birinci sınıf bir işçilikle şekillendirilen iç mekânda; deri, kumaş ve karbon fiber olmak üzere farklı malzemeler birbirini tamamlayan mükemmel bir uyum ortaya koyarken gerek önde gerekse arkada geniş ve ferah yaşam alanı yolculukları keyifli hale getiriyor. Karakteristik Alfa DNA sürüş modu ile istenilen sürüş modu tercih edilebilirken, çift bölgeli iklimlendirme sistemi, Harman/Kardon imzalı 14 hoparlörle donatılan Alfa Connect bilgi ve eğlence sistemi gibi donanımlar, yaşam alanını eğlenceli kılıyor. Orta konsolun en üst noktasında sürücünün görüş alanında konumlandırılan ve Magneti Marelli ile birlikte geliştirilen entegre 3D navigasyonlu yüksek çözünürlüklü, 8,8 inç boyutundaki ekrana ve dairesel, kolay kullanımlı bir yönetim kumandasına sahip Alfa Uconnect üzerinden otomobille ilgili birçok kontrole erişilebiliyor. Gösterge tablosunun ortasında bulunan 7 inç büyüklüğe sahip TFT ekran üzerinden, sürüşle ilgili bütün temel bilgiler sürücünün görüş hizasında sunuluyor. Sadece geniş bir yaşam alanı sunmakla kalmayan Stelvio, 525 litre ile sınıfının en büyük bagaj hacimlerinden birini de beraberinde getiriyor.

Rakipsiz güvenlik donanımları

Euro NCAP testlerinde kendi segmentinin en yüksek güvenlik puanını alarak farkını ortaya koyan Alfa Romeo Stelvio, rakipsiz bir SUV olduğunu kanıtlıyor. Yenilenen ve standartları daha da yukarı çekilen değerlendirme kriterlerine göre yüzde 97’lik yetişkin yolcu koruma notuyla 5 yıldız alan Stelvio’da, başta fren mesafesini önemli oranda düşüren IBS öne çıkıyor. Elektronik Stabilite Kontrolü sistemiyle geleneksel hidrolik fren sistemini bir arada kullanan yenilikçi elektromekanik sistem sayesinde çok daha hızlı anlık fren tepkimesi ve rekor seviyede fren mesafesi elde edilebiliyor. Olası bir çarpışma tehlikesi algıladığında sürücü sesli olarak uyaran ve ardından fren yapan Önden Çarpma Uyarı Sistemi, Yaya Algılama özelliğine sahip Otonom Acil Durum Fren Sistemi ve otomobilin içinde bulunduğu şeridin dışına istem dışı çıkması halinde sürüyücü uyaran Şerit Değiştirme İkaz Sistemi sürüş güvenliğini sağlayan sistemlerden bazıları olarak dikkat çekiyor. Arka Çapraz Yol Tespit Sistemine sahip Kör Nokta Uyarı Sistemi, otomobilin her iki tarafından kör noktayı sürekli olarak gözlemliyor ve olası bir çarpışma potansiyeli söz konusu olduğunda sürücüyü uyarıyor. Adaptif Hız Sabitleme Sistemi ise araç hızını trafik koşullarına göre kendi kendine ayarlıyor.

Sürüş keyfinin mimarı yüksek mühendislik

En yüksek seviyede sürüş keyfini sunmak adına ön ve arka aks arasında ideal ağırlık dağılımına sahip olan Stelvio Quadrifoglio'nun karoserinde bolca alüminyum ve karbon fiber destekli malzemeler kullanılıyor. Üstün sürüş özellikleri için geliştirilen yarı sanal direksiyon miline sahip yeni çift salıncaklı ön süspansiyon, hızlı ve kesin direksiyon tepkilerini beraberinde getiriyor. Arka aksta Alfa Romeo’nun patentli dört buçuk kollu bağımsız süspansiyonu görev yapıyor. Yüksek kalite seviyesinde sürüş dinamikleri ve sürüş keyfi için sınıfının en direkt çalışan (12.1: 1) oranlı direksiyon sistemiyle ideal yürüyen aksam göreve hazır hale geliyor.

