Elektrikli Karsan Jest’e BMW’den tam not!

Bursa’da yer alan iki fabrikasında çağın mobilite ihtiyaçlarına uygun ulaştırma çözümleri sunan yerli üretici Karsan, elektrikli toplu taşıma araçları alanında yaptığı çalışmalar ve önemli işbirliklerini sürdürüyor. Karsan’ın elektrik motorlu araçlar için BMW ile gerçekleştirdiği tedarik anlaşmasının ilk ürünü olan Karsan Jest Electric, Almanya’nın Münih şehrinde bulunan Maisach Pisti’nde BMW mühendisleri tarafından kapsamlı bir teste tabi tutuldu. Karsan Jest Electric, burada yapılan testler ve karşılıklı görüşmeler sonucunda BMW tarafından tam not aldı.

Almanya’dan tam not aldı!

Karsan Jest Electric’in, kalbinde yer alan BMW i teknolojisiyle küresel anlamda özgün ve rekabetçi bir elektrikli taşıma aracı formuna kavuştuğuna dikkat çeken Karsan Ticari İşler Genel Müdür Yardımcısı Muzaffer Arpacıoğlu, Almanya temasları kapsamında açıklamalarda bulundu. BMW işbirliğini bir sonraki adıma taşımak istediklerini belirten Arpacıoğlu, “Jest Electric, gerçekleştirilen testlerde BMW tarafından çok etkileyici bulundu ve tam not aldı. Ayrıca Almanya’da taşımacılık yapan şirketlerle de çeşitli görüşmeler yaptık. Jest Electric’i Avrupa ve ABD pazarında yaygın hale getirmek üzere stratejik ortaklıklarımızı geliştireceğiz” ifadelerini kullandı.



Jest Electric’te seri üretim başlıyor!

Karsan Jest Electric’in, Hannover Fuarı’nda sergilendikten hemen sonra seri üretime geçeceğinin müjdesini de veren Karsan Ticari İşler Genel Müdür Yardımcısı Muzaffer Arpacıoğlu, “Kısa süre önce başlattığımız road show kapsamında Karsan Jest Electric, Avrupa’nın çeşitli ülkelerinden de seri üretime geçmeden sipariş almaya başladı. Bu kapsamda, Portekiz’den 2 adet, Slovakya’dan ise 1 adet Jest Electric siparişi aldık” bilgisini verdi.

Geleceğin ulaşım çözümü: Jest Electric

Jest Electric’de görev yapan, BMW üretimi elektrikli motor, sürekli olarak 170 HP güç ve 290 Nm tork üretirken, tek oranlı şanzımanla işbirliği yapıyor. BMW tarafından geliştirilen 33 ve 66 kW-saat’lik bataryalarla tercih edilebilen Jest Electric, 165 km’ye kadar menzil sunarken, geleneksel alternatif akımlı şarj üniteleriyle 8 saatte, hızlı şarj istasyonlarındaysa 1,2 saatte şarj olabiliyor. Üstelik enerji geri kazanımı sağlayan rejeneratif fren sistemi sayesinde bataryalar yüzde 25 oranında kendi kendini de şarj edebiliyor. Yüksek manevra kabiliyeti, geniş iç mekanı, dinamik tasarımı ve benzersiz tırmanma performansıyla ön plana çıkan Karsan Jest Electric, sunduğu sessiz yolculuklarla geleceğe ışık tutuyor. 10,1 inçlik multimedya ekranı, tamamen dijital gösterge paneli, anahtarsız giriş, USB çıkışları ile donatılan ve talebe bağlı olarak Wi-Fi uyumlu altyapı sağlayan Karsan Jest Electric, 4 tekerlekte bağımsız olan süspansiyon sistemiyle de konfor disiplininde de binek otomobilleri aratmıyor.

