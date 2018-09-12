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Dünya Ralli Şampiyonası Marmaris'te başlıyor

2018 Dünya Ralli Şampiyonası (WRC) 10.yarışı Türkiye Rallisi, 13-16 Eylül tarihlerinde Marmaris merkezli olarak Muğla ve çevresinde gerçekleştiriliyor. 22 ülkeden 68 otomobil ve 136 sporcunun katılımına sahne olacak organizasyon yerli ve yabancı 350 kadar medya mensubu tarafından takip edilecek ve 155 televizyon kanalından tüm Dünyaya canlı olarak aktarılacak. 

Dünya Ralli Şampiyonası Marmaris'te başlıyor

2018 Dünya Ralli Şampiyonası (WRC) 10.yarışı Türkiye Rallisi, 13-16 Eylül tarihlerinde Marmaris merkezli olarak Muğla ve çevresinde gerçekleştiriliyor. 22 ülkeden 68 otomobil ve 136 sporcunun katılımına sahne olacak organizasyon yerli ve yabancı 350 kadar medya mensubu tarafından takip edilecek ve 155 televizyon kanalından tüm Dünyaya canlı olarak aktarılacak. 

12 Eylül 2018 Çarşamba 10:42
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Dünya Ralli Şampiyonası Marmaris'te başlıyor

13 Eylül Perşembe günü saat 18:30’da Netsel Marina önünde start seremonisinini ardından pilotların imza ve fotoğraf seansı ile devam edecek dev organizasyon, saat 20:00’da Atatürk Meydanı‘ndan başlayacak olan ‘Turkey Full Speed’ seyirci özel etabıyla start almış olacak. 

14 Eylül Cuma günü Çetibeli, Ula ve Çiçekli, 15 Eylül Cumartesi günü Yeşilbelde, Datça ve İçmeler ve 16 Eylül Pazar günü de Marmaris, Ovacık, Gökçe etaplarında mücadele edecek olan ekipler, İçmeler Pazar yerinden başlayarak Asparan'da sona erecek Power Stage (avantaj etabı) ile yarıışı tamamlayacaklar. Rallinin finiş seremonisi ve ödül töreni de saat 14:28’den itibaren Asparan Servis Park‘taki podyumda gerçekleştirilecek.

Ülke tanıtımı ve turizmi açısından da büyük önem taşıyan Türkiye Rallisi, ülkemizin eşsiz güzelliklerini, kültürümüzün zenginliğini ve insanlarımızın misafirperverliğini dünyaya tanıtma ve diğer ülkelerle aramızdaki dostluk bağlarını güçlendirme imkanı da verecek.

Tüm özel etapların ücretsiz / biletsiz olarak izlenebileceği rallinin seyirci rehberi ve seyirci noktalarına ulaşım alternatifleri resmi web sitesi www.rallyturkey.com da yer alıyor…

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