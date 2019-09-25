"Doğuş Otomotiv Yatırımcı İlişkileri" ekibine büyük ödül

Avrupa’nın en büyük ve prestijli finansal bilgi şirketlerinden Euromoney Institutional Investor tarafından 1967 yılından bu yana yayınlanan Institutional Investor Magazine tarafından düzenlenen “EMEA Bölgesi Yönetim Ekibi 2019 (2019 Emerging EMEA Executive Team” araştırması yayınlandı.

Avrupa’da finans camiası tarafından her yıl merakla beklenen araştırmada, 20'den fazla sektörde yaklaşık 400 şirket ve 990'dan fazla yönetici, “En iyi CEO”, “En iyi CFO”, “En iyi Yatırımcı İlişkileri Profesyoneli”, “En iyi Yatırımcı İlişkileri Programı” kategorilerinde 12 bin alım satım profesyoneli tarafından değerlendirildi.

Otomotiv sektöründe “En İyi CFO” kategorisinde Doğuş Otomotiv CFO’su Kerem Talih üçüncü, “En İyi Yatırımcı İlişkileri Profesyoneli” kategorisinde Doğuş Otomotiv Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Müge Yücel ise ikinci oldu. Doğuş Otomotiv ayrıca sadece 44 şirketin yer alabildiği "En Onur Verici Şirket" kategorisine de girdi.