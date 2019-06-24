Doğuş Otomotiv'de staj, en iyi stajlar arasında

Üniversite öğrencileri ve yeni mezunlar ile şirketleri aynı platformda buluşturan online kariyer platformu toptalent.co gerçekleştirdiği oylamayla, Türkiye'de 2019 yılının en iyi 100 işe alım programını seçti. Ankete 193 işe alım ve staj programı dahil oldu. Katılımcıların %70’i üniversite öğrencisi ve yeni mezunlar iken, %30’u ise genç profesyonellerden oluşuyor. 18 bin 947 kişinin katıldığı anket sonuçlarına göre Doğuş Otomotiv D-Staj programı, tüm programlar içinde 10’uncu, otomotiv firmaları arasında ise 2.sırada yer aldı.

Toptalent.co ödülünü değerlendiren İnsan Kaynakları ve Süreç Yönetimi Genel Müdürü Ela Kulunyar, “Üniversite öğrencileri ile üniversite etkinliklerinde sık sık bir araya gelerek, şirketimizdeki departmanlarda hangi işler yapıldığını öğrencilere aktarıyor, öğrencilerin beklentilerini dinliyor ve birebir işe alım mülakat deneyimi yaşatarak iş hayatına hazırlanmaları konusunda destek oluyoruz. Toptalent.co tarafından yapılan bu ankette çıkan sonuçlar bizleri çok mutlu etti. Bu başarıda emeği geçen herkesi kutluyorum.” dedi.

Ela Kulunyar şöyle devam etti: “Çalışma hayatına atılmadan önce gençlerin, üniversitede okurken mutlaka staj yapması gerektiğini düşünüyorum. İşe yeni başlayacak adaylar için staj süresince ofis ortamının içinde bulunarak ilişkileri gözlemlemenin, şirket süreçlerini en doğru kanaldan öğrenmenin ve farklı sektörleri deneyimleyerek hangi alanda çalışmak istediğine karar vermenin son derece değerli olduğuna inanıyorum. “D-Staj” programımız ile biz de gençleri yakından tanıyor ve ileride birlikte çalışmak isteyeceğimiz adayları bugünden belirleme imkânı yakalamış oluyoruz.

Doğuş Otomotiv’in D-Staj Programı yılın her dönemini kapsayacak şekilde 3 ve 4. sınıf lisans öğrencilerini, yüksek lisans öğrencilerini ve yeni mezun öğrencileri kapsamaktadır. Staj süresi ise 5+5 ay olmak üzere iki dönem gerçekleştiriliyor. Seçme sürecinde, birebir ya da grup mülakatları sonrasında başvurular değerlendirerek, aday ve departman eşleştirmeleri yapılıyor. Uzun dönemli stajyerler, oryantasyon programı sonrasında ilgili departmanların tüm iş süreçlerine dahil olarak, iş hayatı hakkında deneyim kazanıyorlar.