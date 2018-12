Dilediğiniz kadar hizmetinizde

Yeni nesil araç kiralama firması Garenta, yeniliklerine hız kesmeden devam ediyor. Uzun dönem ve kısa dönem araç kiralama hizmetlerinin yanı sıra MOOV by Garenta markasıyla kullandığın kadar araç sunan Garenta, bu hizmetiyle kullanıcılarına istedikleri aracı diledikleri yere çağırma imkânı sunuyor. MOOV by Garenta kullanıcıları, uygulama üzerinden yalnızca birkaç adımda istedikleri aracı hizmet bölgesi dahilinde diledikleri yere çağırabiliyor. Kullandıkları süre boyunca hiçbir yakıt ücreti ödemeyen MOOV by Garenta kullanıcıları, kiralama ihtiyaçları bittiğinde istedikleri yerde aracı park ederek işlemlerini sonlandırabiliyor.

Yalnızca ilk kullanımlarında sözleşme imzalamak için valeli olarak hizmet alan MOOV by Garenta kullanıcıları, isterlerse daha sonraki tüm işlemlerinde hiçbir aracıya ihtiyaç duymadan hızlı bir şekilde uygulama üzerinden uygun olan araçları kiralayarak zamandan kazanmış oluyor.

“İndir-Çağır - Kullan-Bırak ”

Mobil uygulama üzerinden herhangi bir ücret ödemeden üye olunabilen MOOV by Garenta, ilk etapta İstanbul ve İzmir’de hizmet veriyor.

Yeni dönemde istediği aracı kendi belirlediği adrese vale aracılığıyla ya da valesiz olarak uygulamadan en yakın aracı belirleyip araca ulaşarak, kiralayabilen MOOV by Garenta kullanıcıları, ücretsiz mini hasar sigortası paketiyle de 600 TL’ye kadar gerçekleşecek olan hasarlara karşı yalnızca bir beyan ile korunuyor. Hasar durumlarında MOOV by Garenta kullanıcıları, gerekli kaza tutanaklarını doldurup, uygulama üzerine yükledikten sonra müşteri hizmetlerimiz ile iletişime geçerek işlemlerini hızlı bir şekilde gerçekleştirebiliyor.