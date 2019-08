Delphi Technologies’ten kamyonlara yüksek basınçlı doğal gaz enjeksiyonu!

Otomotiv orijinal ekipman üreticileri için emisyon ve yakıt tasarrufu çözümleri üreten Delphi Technologies, binek ve ticari araç kullanıcılarına yönelik profesyonel çözümlerini otomotiv endüstrisine kazandırmaya devam ediyor. Son olarak Westport Fuel Systems ortaklığı ile geliştirilen Westport Yüksek Basınçlı Direkt Enjeksiyonlu HPDI 2.0TM sistemini Viyana Motor Sempozyumunda tanıtan Delphi Technologies, yeni ürünüyle ağır vasıtalarda CO 2 salınım değerini %20'ye kadar azaltıyor. Bu miktar, yüksek basınçlı doğal gaz kullanımıyla birlikte ise %100’e kadar çıkabiliyor.

2019 yılı Nisan ayında AB ülkelerinde her bir kamyonun 2025 yılına kadar CO 2 emisyon salım değerlerinde %15, 2030 yılına kadar ise %30 düşüş sağlaması zorunluluğu duyurulmuştu. Westport HPDI 2.0TM sistemi, CO 2 emisyon salım değerini %20'ye kadar azaltarak, üreticilere mevcut araçlarını 2029 yılına kadar AB düzenlemeleriyle uyumlu hale getirme imkanı sağlıyor. Sistem, mevcut teknolojiye sahip ağır vasıta ve kamyonlarda kullanılan yüksek performanslı dizel motorlarda minimum değişiklikle uygulanabiliyor.



Doğal gaz enjeksiyonuna tam uyum!

Delphi Technologies’in tescilli kontrol valfi üretim metodu ve Westport’un yenilikçi çift eşmerkezli enjeksiyon iğnesi, küçük bir pilot dizel enjeksiyonunun ardından daha büyük bir ana doğal gaz enjeksiyonunun yapılmasını sağlıyor. Özgün dizel pilot enjeksiyonu, kendiliğinden tutuşarak uzamsal olarak dağılmış çoklu ateşleme kaynakları sağlıyor, doğal gaz jetlerinin homojen bir şekilde ateşlenmesini beraberinde getiriyor. Devamındaki doğal gaz yanması da ön karışım olmadan gerçekleşiyor. Bunun sonucu olarak motor vuruntusu ortadan kalkıyor ve baz dizel motorun sıkıştırma oranı korunuyor. Doğal gaz önceden karıştırılmadığından, yakıt akışı azaltılarak güç kontrolü sağlanırken, geleneksel bir dizel motorda kısmi güç uygulaması gerekmiyor.