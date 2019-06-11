Daimler, ileri otonom sürüşe liderlik ediyor

Daimler Kamyon Grubu, otonom sürüşe sahip kamyonlarına yönelik küresel uzmanlık ve faaliyetlerini 1 Haziran 2019 tarihli, “Otonom Teknoloji Grubu” adını verdiği küresel yapılanmada bir araya getirdi.

Otonom Teknoloji Grubu’nun yöneticiliğini, Daimler Kamyon Grubu Strateji Birimi’nin Başkanlık görevini yürüten Peter Vaughan Schmidt üstlendi.

500 milyon avroyu aşan yatırımla devreye alınan yeni yapılanma aracılığıyla, Daimler Kamyon Grubu’nun 10 yıl içinde ileri düzeyde otonom kamyonları (SAE seviye 4) kullanıma sunma hedefinin gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Yeni kurulan Otonom Teknoloji Grubu aracılığıyla, Daimler Kamyon Grubu’nun 10 yıl içinde ileri düzeyde otonom kamyonları (SAE seviye 4) kullanıma sunma hedefinin gerçekleştirilmesi planlanıyor. Bunu başarmak için Daimler Kamyon Grubu, Las Vegas’ta gerçekleşen 2019 Tüketici Elektroniği Fuarı’nda (CES), 500 milyon avroyu aşan yatırımını açıklamıştı. Ticari araçlarda Seviye 4, güvenliği ve aynı zamanda verimlilikle üretkenliği de artırmak açısından Seviye 2’den hemen sonra gelen adımı ifade ediyor.

Yeni üst düzey pozisyon – ileri otonom sürüş için öncelikli pazar ABD

Daimler Kamyon Grubu Strateji Birimi’nin Başkanı olan Peter Vaughan Schmidt, küresel ve departmanlar arası bu yeni organizasyona 1 Haziran 2019’dan itibaren liderlik etmeye başladı. Schmidt, sektörde 15 yıllık bir deneyime sahip ve çalıştığı bir önceki pozisyonda da Daimler Kamyon Grubu’nun otonom araçlar konusundaki stratejisinin geliştirilmesinden sorumluydu. Peter Vaughan Schmidt: “Otonom Teknoloji Grubu ile küresel uzmanlarımızı ve onların engin bilgilerini otonom taşımacılık ile harmanlıyoruz. İlk aşamada, tanımlanmış alanlarda ve ABD’de tanımlanmış merkezler arasında yüksek düzeyde otonom sürüş senaryolarına odaklanacağız. Bunu yaparken, işleri otonom sürüş uygulamamıza uygun olan müşterilerimizle yakın temas halinde çalışacağız. Sadece ilgili teknolojiyi geliştirmekle kalmayacak, aynı zamanda gerekli operasyon altyapısını ve ağını da kuracağız.” dedi.

Yeni birimin ana faaliyetleri: Yazılım geliştirme, şasi geliştirme, sensör kiti entegrasyonu ve işletme altyapısı oluşturma

İleri otonom sürüş için yazılım geliştirme, Otonom Teknoloji Grubu’nun temel faaliyetlerinden biri olacak. Sorumluluklarından bir diğeri ise “Araç Projesi” olacak: İlgili ekip; araç sistemlerinden ve yoldayken en yüksek güvenliği temin edecek şekilde profesyonel bir sürücünün rolünü üstlenen şasi geliştirmesinden de sorumlu olacak. Grup ayrıca, ileri otonom sürüşe sahip kamyonların çok hassas bir harita ile birlikte kendi yönünü bulmasını sağlayan kamera, lidar ve radardan oluşan otomatik sürüş sensör kitinin entegrasyonuyla ilgilenecek. Otonom Teknoloji Grubu tarafından gerçekleştirilecek diğer önemli bir faaliyet olan işletme altyapısı ve ağının kurulması süreci de bir ana araç kontrol merkezi ile birlikte lojistik merkezlerindeki ilave istasyonları kapsayacak.​​​​​​​



Global erişime sahip yeni birim, Torc Robotics’i de barındıracak

Blacksburg - A.B.D. merkezli Torc Robotics şirketi, yeni kurulan Otonom Teknoloji Grubu’nun bir parçası olacak. Torc’un agile (hızlı) yazılım geliştirme konusundaki uzmanlığı ile, Daimler Kamyon Grubu’nun güvenilir ve güvenli araçlar ile donanımlar üretme konusundaki tecrübesi, her iki şirketin de birbirlerini uyumlu şekilde tamamlamasına olanak sağlıyor. Torc Robotics ayrı bir girişim olarak kalacak ve adını, ekibini, mevcut müşterilerini ve Blacksburg’daki tesislerini koruyacak. Ayrıca, Torc Robotics’in kurucuları şirketin yönetim ekibinin bir parçası olmaya devam edecek.

Otonom kamyonların öncüsü Daimler Kamyon Grubu

Daimler Kamyon Grubu, kamyonların otonom dönüşümleri sürecinde öncü konumda. Öncü kamyon üreticisi, 2014 yılında dünyanın ilk otonom kamyonu olan Mercedes-Benz Future Truck 2025’i tanıttı ve otonom kamyonların ekonomi ile topluma sunduğu teknolojik olanakları ve büyük potansiyeli gösteren ilk kuruluş oldu. Ayrıca 2015 yılında Daimler bünyesindeki Freightliner markasının Inspiration Truck isimli kamyonu, ilk kez yol ruhsatını alan yarı otonom ticari araç oldu.​​​​​​​

Seviye 2 otonom sürüş Daimler kamyonlarında mevcut

Aktif Sürüş Asistanı (Mercedes-Benz Actros, FUSO Super Great) ve Detroit 5.0 ile Aktif Şerit Takip Asistanı’na (Freightliner Cascadia) sahip Daimler Kamyon Grubu, yarı otonom sürüş özelliklerini (Seviye 2) seri üretime alan ilk üretici oldu. Yeni sistem bağımsız olarak fren yapabiliyor, aracı hızlandırabiliyor ve yön verebiliyor. Yalnızca belirli bir hızın üzerinde çalışan sistemlerin aksine, Aktif Sürüş Asistanı / Detroit Assurance 5.0 sürücü için tüm hız aralıklarında yarı otonom sürüşü mümkün kılıyor, bu da seri üretim kamyonlarda görülen bir başka ilk olma özelliğini taşıyor. Bu devrim niteliğindeki aktif yanal ve uzunlamasına destek sağlayan asistan paketi, radar ve kameraların birleştirilmesiyle üretilen teknoloji harikası yeni bir sisteme sahip.