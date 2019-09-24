Continental’den sesle çalışan dijital yol arkadaşı

Continental’in geliştirdiği akıllı ve uyarlanabilir sürücü destek sistemi, doğal bir iletişim sağlıyor. Sistem, bir cümle içinde birden fazla soruyu anlıyor ve mantıksal bağlantıları tespit ediyor.

Akıllı ses kontrolü ile dikkatsiz kullanıma bağlı riskler ortadan kaldırılarak yol güvenliği arttırılıyor.

Bulut bağlantılı bu hibrit çözüm, sürücü ve aracın birbirini anlamalarını sağlıyor.

Continental, dijital asistanıyla iletişimin en doğal yoluna odaklanıyor yani söylenen kelimeye. Sistem neredeyse bir insan gibi iletişim kurabiliyor. Doğal diyalog tasarımı, tek bir cümlede birden fazla soruyu anlama yeteneği ve hepsinden önemlisi, mantıksal bağlantıları tespit etme kapasitesi, Continental'in bu yenilikçi çözümünü yolda akıllı bir yol arkadaşı haline getiriyor. Akıllı algoritmalar ve araca tam olarak uyarlanmış bir sistem mimarisi sayesinde, asistan yolda sürücüye yardımcı oluyor. Gayet anlaşılır sorulara “Seni anlayamıyorum” veya “Yeteneklerimin ötesinde” gibi sinir bozucu cevaplar da vermiyor.

“Araçlar akıllı ve yardımcı yol arkadaşlarına dönüştürülüyor”

Ses tanıma gelecek nesiller için karmaşık ancak çok önemli bir alan olarak dikkat çekiyor. Anahtarları ve düğmeleri giderek artan geniş dokunmatik ekranlara sahip olan modern araç kokpiti, birkaç yıl önce olduğundan çok daha farklı bir alana dönüştü. Bilgi farklı şekillerde iletilir duruma geldi ve böylece sürücü mümkün olduğunca sezgisel olarak anlaşılabilir oldu. Ancak bu sadece iletişimin “araçtan insana” yönünü temsil ediyor.

Continental bünyesindeki Şase & Güvenlik ve Bilgi-Eğlence & Bağlantı Birimi Başkanı Johann Hiebl şunları söyledi:

“Akıllı ses kontrolü, özellikle gelecekteki yarı otomatik ve otonom otomobil üretimi için araçla doğal ve güvenli iletişimin anahtarıdır. Akıllı telefon gibi, araç da kişisel, her zaman yardımcı ve akıllı bir arkadaş haline geliyor. Özellikle yeni dijital asistanımızın akıllı ses tanıma teknolojisi sayesinde bu artık daha da mümkün.”

Bu teknoloji ayrıca rekabette farklılaşabilmeleri için sistem üreticilerine tasarım ve motor performansından akü aralığına kadar daha fazla olanak da sunuyor. Bu yeni araç içi deneyimler gelecekte üreticileri rekabette öne çıkaracak önemli unsurlar olacak.

Akıllı demek bağlantı kurmak demek

Continental’in akıllı ses yardımcısı, çeşitli fonksiyon menüleri arasında kesintisiz geçiş gibi bir dizi temel avantaj sunuyor. Örneğin, sürücü uydu navigasyon sistemini etkinleştirmek için bir rota isteyebiliyor. Sürücü daha sonra varış yerindeki ücretsiz park yerlerini sorabiliyor veya varış yerinin çevresindeki bir restoranda bir masa ayırtmak için bir e-posta gönderebiliyor. Sistem tutarlı bir iletişim sağlarken ilgili verileri navigasyon sisteminden park alanı asistanına gönderiyor, restoranlar için yapılan internet aramalarını önerilen otoparkın konumu ile eşleştiriyor. Daha sonra tahmini varış süresi için navigasyon sisteminden faydalanarak elde ettiği bilgiyi ve restoran aramasını masa ayırtmak için e-posta ve ses kayıt programına gönderiyor. Asistan “Orada restoran ara” isteğini anlıyor ve “Orada” ifadesinden kast edilen yeri önceden seçilen varış yeri olarak doğru şekilde yorumlayarak öneride bulunuyor.

Sistemin bir diğer önemli özelliği ise rahatsız edici komutları vermek zorunda kalmadan anlamlı bağlantıları tespit edebilmesi. Sürücü “Acıktım” dediğinde sistem bir restoran araması başlatabiliyor. Asistan, tek bir cümleyle iletilen birden fazla soruyu veya iki görevi de yapabiliyor. Eğer sürücü “Hannover’de Continental’e olabildiğince çabuk ulaşmak ve yakınlarda bir yerde Çin yemeği yemek istiyorum” diyorsa, asistan rotayı hesaplıyor ve hedefin yakınındaki Çin restoranlarını arıyor.

Dijital asistan da öğrenme yeteneğine sahip. Her etkileşimde sistem, sürücünün kullanıcı profilini optimize ediyor. Bir sonraki seyahat sırasında, sürücü “ben acıktım” diyorsa, akıllı ses asistanı, ilk olarak kullanıcı tarafından sık sık seçildiyse, sürücüye Çin restoranlarını öneriyor. Ancak “Hayır, İtalyan yemeğini tercih ederim” yanıtıyla bu seçim hızla güncellenebiliyor. Bu özellik gelecekte sürücüler için büyük kolaylık yaratacak. Örneğin asistan elektrikli araç aküsünün yeterli şarjı kalmamış olduğunu fark ederse, kullanıcının tercihlerine bağlı olarak bir alışveriş merkezi, park veya restoran öneriyor.

Bulut bağlantılı hibrit çözüm ve araç içi uygulamalar

Bu teknoloji otomobil üreticisine veya Continental'e ait olan verilerin güvenliğini de sağlıyor.

Continental'in HMI & Konuşma Bölümü Başkanı Achim Seibert, “Veriler yalnızca sürücünün kişisel profilini optimize etmek ve iletişimi daha da sorunsuz ve sezgisel hale getirmek için kullanılıyor. Bu sesle çalışan diğer dijital asistanlar arasında çok önemli bir fark yaratıyor.” dedi.

Continental'in akıllı ses yardımcısı, bulut tabanlı, sesle çalışan dijital bir arkadaş ve arabada doğal ses tanıma içeren karma bir çözüm. Bu, güvenlikle ilgili sürüş fonksiyonlarının herhangi bir ağ bağlantısından bağımsız olarak çalışabileceği anlamına geliyor. Otonom bir araçta, örneğin “Dur!” komutu ölü bir noktada bile çalışabilir.

Bu sistemin diğer bir yararı ise yeni sesle çalışan asistanın, diğer sağlayıcıların benzer sistemleriyle koordine edilebilmesi ve sürücünün araçta iken ofiste veya evindeki içeriğe, uygulamalara ve dosyalara bağlanabilmesidir. Gelecekte, örneğin bir OEM veya araç paylaşım sağlayıcısının mobilite uygulamasını kullanarak, sürücülerin asistanı ve kişisel profillerini telefonlarında yanlarında getirmeleri de mümkün olabilir. Kendinizi önerilen bir restoranın önünde dururken bulursanız ve fikrinizi değiştirmeye karar verirseniz, akıllı telefonunuza basit bir komut yeterli olacaktır: “Bana alternatif bul.”