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Continental lastik grubu üst yönetimde 3 yeni atama

Dünyanın en büyük uluslararası lastik ve orijinal ekipman tedarikçilerinden Continental, Lastik Grubu üst yönetimini yeniden yapılandırdı. Yapılan atamalarla, Ticari Araç Lastikleri Departmanı’nın yeni başkanı Christian Koetz olurken; Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) Yenileme Pazarı Binek ve Hafif Kamyon Lastiklerinden sorumlu başkanlığa Philipp von Hirschheydt, Asya Pasifik (APAC) Yenileme Pazarı Binek ve Hafif Kamyon Lastiklerinden sorumlu başkanlık görevine ise Ferdinand Hoyos getirildi.

Continental lastik grubu üst yönetimde 3 yeni atama

Dünyanın en büyük uluslararası lastik ve orijinal ekipman tedarikçilerinden Continental, Lastik Grubu üst yönetimini yeniden yapılandırdı. Yapılan atamalarla, Ticari Araç Lastikleri Departmanı’nın yeni başkanı Christian Koetz olurken; Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) Yenileme Pazarı Binek ve Hafif Kamyon Lastiklerinden sorumlu başkanlığa Philipp von Hirschheydt, Asya Pasifik (APAC) Yenileme Pazarı Binek ve Hafif Kamyon Lastiklerinden sorumlu başkanlık görevine ise Ferdinand Hoyos getirildi.

27 Ağustos 2018 Pazartesi 11:58
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Continental lastik grubu üst yönetimde 3 yeni atama

Continental, Lastik Grubu üst yönetimini yeniden yapılandırdı. Yeniden yapılandırma kapsamında Christian Koetz, Ticari Araç Lastikleri Departmanı’nın başkanlığına atandı. Önceki görevinde Continental EMEA (Avrupa, Orta Doğu ve Afrika) Yenileme Pazarlarından Sorumlu Binek ve Hafif Kamyon Lastikleri Başkanlığını yürüten Koetz, yeni görevinde Continental Yönetim Kurulu Üyesi ve Lastik Grubu Başkanı Nikolai Setzer'e raporlama yapacak.

Christian Koetz’den boşalan EMEA (Avrupa, Orta Doğu ve Afrika) Yenileme Pazarlarından sorumlu Binek ve Hafif Kamyon Lastikleri Başkanlığın görevini ise Philipp von Hirschheydt devraldı. Philipp von Hirschheydt'den boşalan koltuğa ise Ferdinand Hoyos getirildi. Von Hirschheydt ve Hoyos da doğrudan Nikolai Setzer'e bağlı olacak. Continental Yönetim Kurulu Üyesi ve Lastik Grubu Başkanı Nikolai Setzer bu değişikliklerin nedenini şöyle açıkladı: “Atamalarını yaptığımız yeni başkanlarımızın uzun kariyerleri boyunca kazandıkları kapsamlı, uluslararası ve fonksiyonel uzmanlıklarından faydalanarak, global ekibimizi güçlendirmek ve mükemmellik ve hız anlamında müşterilerimizin ihtiyaçlarına daha iyi cevap verebilmek adına bazı görev değişiklikleri yaptık. Bu, ‘Vizyon 2025’ olarak adlandırdığımız uzun vadeli büyüme stratejimiz doğrultusunda attığımız önemli bir adımdır.”

Üç yönetici de uzun yıllardır Continental’de

Christian Koetz, 2011 Haziran ayından bu yana Continental EMEA bölgesi Binek ve Hafif Kamyon Yenileme Lastikleri Departmanı’nın başında bulunuyordu. 2015-2017 yılları arasında Avrupa Lastik ve Kauçuk Üreticileri Derneği Başkanlığı’nı yürüten Koetz, 2006 - 2011 yılları arasında ise Almanya Hanover’de bulunan Continental Merkezi Araştırma ve Geliştirme Departmanı Kıdemli Başkan Yardımcısı olarak görev almıştı. Asya Pasifik (APAC) Yenileme Pazarı Binek ve Hafif Kamyon Lastiklerinden sorumlu Başkanlık görevini 2015 yılından bu yana yürüten Philipp von Hirschheydt, 2012- 2015 yılları arasında ise Continental Lastik Grubu Andina bölgesi (Venezuela, Kolombiya, Peru, Bolivya, Şili ve Ekvator) CEO’su olarak görev yapıyordu. 2015-2018 yılları arasında Andina bölgesi (Venezuela, Kolombiya, Peru, Bolivya, Şili ve Ekvator) Continental Lastik Grubu CEO’su olarak görevini sürdüren Ferdinand Hoyos ise bu görevi öncesinde Hanover Almanya’da Continental Birleşme, Satın alma ve Emlak Yönetimi Başkanlığını yürütüyordu.

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