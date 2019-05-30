Continental ile bayramda yolları güvenle aşın

Sevdikleriyle birlikte bayram heyecanını yaşamak isteyenler şimdiden hazırlıklara başladı.

Bayram tatilini değerlendirmek isteyenlerin büyük çoğunluğu sevdiklerine ulaşmak için karayolu ulaşımını tercih ediyor.

Continental, bayramda güvenli ve keyifli bir seyahat için yolculuktan önce araç bakımlarının yapılmasını ve araç lastiklerinin kontrol edilmesini tavsiye ediyor.

Yazın yaz, kışın kış lastiği kullanın

Güvenli ve keyifli bir sürüş için mevsimine göre lastik kullanmaya özen gösterin. Hava sıcaklıklarının hissedilir derecede artması, aracınızdaki kış lastiklerinizin yaz lastikleriyle değiştirilme zamanının geldiğini gösterir .

Dört lastiğin dördü de aynı olmalı!

Sürüş güvenliğini artırmak için dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta ise araca takılan tüm lastiklerin aynı desene sahip olması. Ulaşamama ya da ekonomik nedenlerden dolayı araca aynı lastik takılamıyorsa, aynı markanın aynı aks üzerinde aynı desen yapılarına sahip lastiklerin kullanılmasına dikkat edin. Aracınızın lastik yapıları aynı olmadığı takdirde lastik aşınma oranı artar ve ani fren durumlarında aracınız savrulabilir.

Hava basıncını kontrol edin

Yol ve hava koşulları nasıl olursa olsun, ilk olarak lastiklerinizin hava basıncını kontrol edin. Doğru hava basıncına sahip lastik, yola daha geniş bir yüzeyde temas eder ve yola daha güçlü tutunmanızı sağlar.

Güneş ışığı faktörünü unutmayın

Güneş ışığına uzun süre maruz kalmış lastikler ısınır ve lastiğin içerisindeki hava basıncı yükselir. Bu durum sürücüyü yanıltabilir.Yola çıkmadan güneş faktörünü dikkate almayı unutmayın.

Lastik diş derinliğiniz 3mm’nin altına düşmesin

Lastik diş derinliği yola çıkmadan önce mutlaka kontrol edilmesi gereken ayrıntılardan biridir. Düşük diş derinliği, fren mesafesinin uzamasına sebep olur. Yasal diş derinliği minimum 1,6 mm olmasına rağmen, Continental daha güvenli sürüş için diş derinliğinin 3 mm’nin altına düşmemesini tavsiye ediyor.

Stepnelerinizi de kontrol etmeyi de unutmayın

Son olarak, stepnelerin de mutlaka kontrol edilmesi gerektiğini hatırlatmak isteriz.

Continental hakkında;

Continental, insanların ve ürünlerinin sürdürülebilir ve bağlantılı mobilitesi için öncü teknolojiler ve hizmetler geliştiriyor. 1871'de kurulan teknoloji şirketi; araçlar, makineler, trafik ve ulaşım için güvenli, verimli, akıllı ve ekonomik çözümler sunuyor. 2018 yılında 44,4 milyar Euro'luk ciro elde eden Continental, 60 ülkede 244 binden fazla kişiye istihdam sağlıyor.

Lastik Bölümü hakkında:

Continental Lastik Bölümü, dünya çapında 24 üretim ve geliştirme merkezine sahip. Yaklaşık 54 bin çalışanıyla lider lastik üreticilerinden biri olan bu bölüm, 2018 yılında 11,4 milyar Euro'luk satış gerçekleştirdi. Continental lastik üretiminde teknoloji liderleri arasında yer alıyor ve binek otomobiller, ticari araçlar ve iki tekerlekli araçlar için geniş bir ürün yelpazesi sunuyor. Ar-Ge'ye yapılan sürekli yatırım sayesinde Continental; güvenli, uygun maliyetli ve ekolojik açıdan verimli bir hareketliliğe büyük katkı sağlıyor. Lastik bölümünün portföyü, lastik ticareti ve filo uygulamaları için hizmetler ile ticari araç lastikleri için dijital yönetim sistemlerini içeriyor.