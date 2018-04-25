Çocuklar hayallerini Honda Jazz’a sığdırdı

Honda Türkiye, 21 - 22 ve 23 Nisan tarihlerinde İstanbul Emaar Square AVM’de sergilediği yeni Honda Jazz’ı dev bir tuvale dönüştürerek, çocukların sınırsız hayal güçlerini kâğıda dökmelerini sağladı. “Çocukların hayalleri bile Honda Jazz’a sığar” sloganı ile gerçekleştirilen ve 1.789 çocuğun renkli kalemler ile 3 gün boyunca kendi hayal dünyalarını üzerine resmettiği yeni Jazz, büyükler tarafından da ilgi gördü. Çocuklarıyla birlikte Honda standını ziyaret eden aileler, yeni Jazz hakkında da bilgi alma fırsatı buldu.



Honda’nın çocuklarda trafik bilincini geliştirmek üzere ortaya çıkardığı ve uzun yıllardır tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de verilen Ayatorii eğitimi kapsamında 2 eğitmen 23 Nisan’a özel olarak çocuklarla bir araya geldi. Honda’nın bugüne kadar Türkiye genelinde pek çok anaokulu, ortaokul ve lisede 8 bin öğrenciye temel trafik eğitimi sunduğu, Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Ayatorii ile standa gelen geleceğin yaya ve sürücülerine, daha güvenli bir trafik ortamı için eğitici ve öğretici bilgiler verildi.