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CITROËN, Ekim ayında hurda teşvikine ek olarak cazip faiz fırsatları

Citroën, Ekim ayında da binek ve ticari modellerinde cazip faiz ve hurda teşviki fırsatları sunmaya devam ediyor. C3, C-Elysée, Berlingo Combi, Berlingo Maxi Panelvan, Jumpy ve Jumper modellerinde 40.000 TL’ye 24 ay % 1,89 faiz fırsatı sunulurken C3 Aircross, Yeni C4 Cactus ve C4 Picasso modellerinde ise 50.000 TL’ye 24 ay % 1,89 faiz fırsatı sunuluyor. Ayrıca tüm modellerde hurda teşviki de devam ediyor.

CITROËN, Ekim ayında hurda teşvikine ek olarak cazip faiz fırsatları

Citroën, Ekim ayında da binek ve ticari modellerinde cazip faiz ve hurda teşviki fırsatları sunmaya devam ediyor. C3, C-Elysée, Berlingo Combi, Berlingo Maxi Panelvan, Jumpy ve Jumper modellerinde 40.000 TL’ye 24 ay % 1,89 faiz fırsatı sunulurken C3 Aircross, Yeni C4 Cactus ve C4 Picasso modellerinde ise 50.000 TL’ye 24 ay % 1,89 faiz fırsatı sunuluyor. Ayrıca tüm modellerde hurda teşviki de devam ediyor.

05 Ekim 2018 Cuma 10:50
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CITROËN, Ekim ayında hurda teşvikine ek olarak cazip faiz fırsatları

Yakıt verimliliği, yüksek performans ve çevreci özellikleri ile öne çıkan benzinli ve dizel motorlarını üstün konfor özellikleriyle birleştiren Citroën modellerinde avantajlar Ekim ayında da devam ediyor.

2018 model binek ve hafif ticari Citroën’lerde kaçırılmayacak fırsatlar

Kampanya kapsamında Citroën; C3, C-Elysée, Berlingo Combi, Berlingo Maxi Panelvan, Jumpy ve Jumper modellerinde 40.000 TL’ye 24 ay % 1,89 faiz fırsatı sunarken; C3 Aircross, Yeni C4 Cactus ve C4 Picasso modellerinde ise 50.000 TL’ye 24 ay % 1,89 faiz fırsatı sunuyor. Ayrıca tüm modellerde hurda teşviki de devam ediyor.

Citroën’in sıra dışı tasarıma sahip B segmenti hatchback modeli 2018 model Citroën C3’ün fiyatı kredi kampanyasıyla 98.150 TL’den, hurda teşviki ile birlikte 90.150 TL’den başlıyor. Citroën’in Türkiye B-SUV pazarındaki ilk model olan Citroën C3 Aircross’un fiyatı kredi kampanyasıyla 141.000 TL’den, hurda teşviki ile birlikte 133.000 TL’den, C-Elysée’nin fiyatı kredi kampanyasıyla 89.000 TL’den, hurda teşviki ile birlikte 81.000 TL’den, Yeni Citroën C4 Cactus’ün fiyatı kredi kampanyasıyla 139.400 TL’den, hurda teşviki ile birlikte 131.400 TL’den, C4 Picasso’nun fiyatı kredi kampanyasıyla 185.650 TL’den, hurda teşviki ile birlikte 182.650 TL’den başlıyor.

Kredi kampanyası Citroën’in hafif ticari araçlarında da uygulanıyor. Geniş yan sürgülü kapısı ve asimetrik 180° açılabilir asimetrik arka yük kapısı sayesinde optimum bir yükleme hacmi sağlayan Berlingo Maxi Panelvan’ın fiyatı hurda teşviki ile birlikte 83.870 TL’den başlarken,Berlingo Combi’nin fiyatı kredi kampanyasıyla 96.500TL’den, hurda teşviki ile birlikte 86.500 TL’den başlıyor. Jumpy Panelvan’ın fiyatı kredi kampanyasıyla 127.650TL olurken hurda teşviki ile birlikte 123.533 TL oluyor. Jumpy Space’in fiyatı kredi kampanyasıyla 157.900 TL olurken hurda teşviki ile birlikte 147.900 TL oluyor. Jumpy Space Tourer’ın fiyatı kredi kampanyasıyla 167.500 TL olurken hurda teşviki ile birlikte 157.500 TL oluyor. Jumper Panelvan’ın fiyatı kredi kampanyasıyla 130.000 TL’den başlarken hurda teşviki ile birlikte 125.807 TL’den başlıyor.

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