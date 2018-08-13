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CITROËN C3 Wrc Rally Deutschland’a Hazır

CITROËN C3 Wrc Rally Deutschland’a Hazır

13 Ağustos 2018 Pazartesi 16:34
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CITROËN C3 Wrc Rally Deutschland’a Hazır

Citroën’in Dünya Ralli Şampiyonası’nda yarışan takımı Citroën Total Abu Dhabi WRT şampiyonanın dokuzuncu ayağına hazır. 16-19 Ağustos tarihleri arasında Almanya’da düzenlenecek olan Dünya Ralli Şampiyonası’nın dokuzuncu ayağı Rally Deutschland’da Citroën’i iki ekip temsil edecek.


2018 Dünya Ralli Şampiyonası’nın sekizinci ayağı olan Rally Finland’ın ardından sıra Almanya’da düzenlenecek Rally Deutschland’da. Almanya’nın benzersiz doğal güzellikleriyle çevrili asfalt etaplarında düzenlenecek rallide takımlar ve pilotlar zorlu koşullarda en iyi puanı almak için çalışacaklar.


Rally Finland’da üç ekip ile start alan Citroën Total Abu Dhabi WRT, Rally Deutschland’da iki ekip ile start alacak. Craig Breen – Scott Martin ve Mads Østberg – Torstein Eriksen ekipleri Citroën Total Abu Dhabi WRT için Almanya’da etaplarda olacak.

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